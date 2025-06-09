Як подати звернення до Уповноваженого з прав людини? Покроковий алгоритм

Кожен громадянин України, іноземець чи особа без громадянства має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у разі порушення його прав і свобод.

Однак, щоб на звернення відреагували, потрібно правильно його оформити. Як це зробити – розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Звернення до Уповноваженого можна подати у різних форматах:

письмове – його слід надіслати поштою, подати особисто або через уповноважену особу. Звернення має містити підпис заявника і дату. У разі їхньої відсутності його не розглядатимуть;

електронне – його можна надіслати на офіційну електронну пошту. Звернення має містити якісно сфотографований або відсканований, підписаний автором текст із датою. Електронний підпис не потрібен;

усне – подання усного звернення можливе під час особистого прийому або через "гарячу лінію", на якій реєструють звернення щодо порушених прав.

Як написати та подати звернення? Алгоритм дій

Спершу заявник має вказати свої дані, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання;

контактні дані.

Далі потрібно описати проблему, викласти суть порушеного питання, а також зауваження, скарги, вимоги чи прохання.

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Розгляд звернення

Звернення розглядають у кілька етапів. Спершу його реєструють в електронній системі Офісу Омбудсмена.

Потім звернення аналізують. Також у разі відкриття провадження за потреби з’ясування обставин подають запити до інших державних органів.

Відповідь має надійти впродовж 30 днів (в окремих випадках термін можуть продовжити до 45 днів). Утім, якщо звернення не підлягає розгляду, то заявник отримає відповідне повідомлення з поясненням.

Куди надсилати письмове звернення до Омбудсмена?

Подати таке звернення можна кількома способами:

у скриньку за адресою: вулиця Інститутська, 21/8, Київ ;

поштовим листом на адресу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: вулиця Інститутська, 21/8, Київ, 01008 ;

на електронну пошту [email protected] ;

у регіональних громадських приймальнях Уповноваженого.

Також можливість подати звернення за телефонами: 0 800 501 720, (044) 299 74 08.

"Звернення до Уповноваженого можна подати письмово протягом одного року після виявлення порушень. У виняткових випадках цей термін може бути продовжений – не більше двох років", – пояснили в Офісі омбудсмена.

Які звернення НЕ розглядають?

анонімні звернення без дати та підпису;

звернення щодо справ, які перебувають на розгляді у суді, в органах досудового розслідування або стосуються трудових спорів;

питання у сфері захисту економічної конкуренції.