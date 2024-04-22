З якого віку дитина може мати закордонний паспорт і де його отримати: інструкція

Усі громадяни України, за бажанням, можуть мати закордонний паспорт

Усі громадяни України можуть мати закордонний паспорт.

Для дітей можна оформити документ від народження терміном на 4 роки. Після досягнення 16-річного віку – на 10 років, повідомляють в Кабінеті міністрів.

Оформити дитячий закордонний паспорт можна у:

▲ територіальних органах та підрозділах Державної міграційної служби України;

▲ у відокремлених підрозділах державного підприємства "Документ";

▲ або у ЦНАПах.

При собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Якщо його немає, також підійде:

▲ витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

▲ або документ, що підтверджує факт народження дитини, який видав компетентний орган іноземної держави.

Від народження закордонний паспорт дається терміном на 4 роки. Кабінет Міністрів України При собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Кабінет Міністрів України Паспорт можуть зробити впродовж 7 або 20 робочих днів. Кабінет Міністрів України

Зазначається, що якщо батьки або один із батьків дитини на момент її народження були іноземцями або не мали громадянства взагалі, то необхідна довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Також для подачі документів необхідно мати:

▲ фото розміром 10х15 см, зроблене на білому фоні без жодних сторонніх предметів;

▲ ID-картку (вона є обов’язковою при оформленні документа дитині, якій вже виповнилося 14 років);

▲ квитанцію про сплату за послуги.

При оформленні документів один із батьків або опікунів чи усиновителів повинен мати паспорт громадянина України.

Виготовлення паспорта впродовж 20 робочих днів коштує 958 грн. За виготовлення документа в коротші строки – за 7 днів, – сплачується 1598 грн.

Готовий документ може забрати:

▲ дитина, якщо їй вже виповнилося 16 років;

▲ або її представник, який подавав документи для оформлення закордонного паспорта. Документ може отримати інша особа на підставі довіреності.

Зазначається, що законний представник має предʼявити паспорт громадянина України, а представник за довіреністю - паспорт громадянина України та довіреність, засвідчену нотаріусом.

Присутність дитини у віці 12 років під час отримання паспорта є обовʼязковою.

Раніше ми розповідали, як отримати паспорт 14-річній дитині з тимчасово окупованої території.