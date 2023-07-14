У Мінреінтеграції пояснили, як отримати паспорт 14-річній дитині з ТОТ

Діти, які досягли 14-річного віку під час проживання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), могли зіштовхнутися із труднощами при оформленні першого паспорта громадянина України.

Що робити у такі ситуації, пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для отримання паспорта особа такого віку має звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби.

Реклама:

Потрібно надати такі документи:

Свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу (за наявності). Якщо відсутній документ, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно.

Паспорти батьків або одного з них (для перевірки належності до громадянства України). Якщо особа не підтримує стосунки з батьками або не може надати їх через воєнний стан, достатньо надати інформацію про такі документи.

Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Фото: HayDmitriy/ Depositphotos

Крім того, за наявності може подаватися реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

"У разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, заявником також можуть подаватися копії таких документів або інформація (персональні дані) батьків (чи одного з них)", – додають у відомстві.

Але у ДМС зазначають: подання копій вказаних вище документів не є обов’язковою умовою при прийнятті від заявника документів для оформлення паспорта та не може бути підставою для відмови в оформленні документа.

Проблеми щодо оформлення та відновлення паспортів обговорили під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ.

Станом на 8 липня, за 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей. Разом із тим Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, 4,5 тисячі з них – мали статус сироти чи були позбавлені батьківського піклування.

Реклама: