Як отримати 5000 грн на "Пакунок школяра"? Пояснення Мінсоцполітики

В Україні запустять програму "Пакунок школяра", метою якої є надати батькам першокласників фінансову підтримку. Родини, чиї діти навчатимуться очно, отримають п’ять тисяч гривень на придбання всього необхідного до школи – від канцелярського приладдя до одягу.

В ефірі Єдиного телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, як можна отримати "Пакунок школяра".

За словами Жолнович, його можна буде отримати після того, як дитину зарахують до першого класу.

За допомогою спеціальної системи школа передає дані до Пенсійного фонду. У застосунку "Дія" батьки отримають сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Їм потрібно підтвердити заявку. Згодом на їхню спеціальну віртуальну картку надійдуть кошти.

"Ми хочемо підсилити родину у воєнний час, допомогти їй у вихованні дітей і зробити перший шкільний рік менш фінансово обтяжливим", – наголосила Оксана Жолнович.

РЕКЛАМА:

Чи можуть отримати "Пакунок школяра" батьки, які не користуються "Дією"?

Як пояснила міністерка, після того, як дитину зарахують до школи, батьки мають прийти в Пенсійний фонд та особисто написати відповідну заяву. Їм потрібно вказати рахунок, на який має прийти грошова допомога.

Ці кошти можна витратити суто за призначенням – на дитячі товари, канцелярію чи одяг. Це контролюватимуть за допомогою кодів діяльності магазинів.

Також товари для дитини можна буде придбати онлайн.