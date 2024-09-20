Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення

ОНОВЛЕНО 14.02.2025

У рік, коли юнаку має виповнитися 17, він має стати на первинний військовий облік – облік призовників. Тобто, якщо хлопець відсвяткував 16-річчя у 2024-му, то має стати на облік у 2025-му поки йому ще немає 17-ти.

Для цього потрібно прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше юнаки обов'язково мали проходити медогляд у військово-лікарської комісії, але зараз цю норму прибрали.

Ще одне нововведення – невдовзі стати на облік можна буде через Резерв+.

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У які дати школярі мають стати на військовий облік, як відбувається процедура, і які документи взяти з собою – розповідає "УП. Життя".

Коли і де можна стати на військовий облік?

На обліку призовників повинні перебувати всі чоловіки віком від 16 до 25 років, які не мають підстав для виключення. Їх приписують до призовної дільниці і вносять дані про таких юнаків до реєстру "Оберіг".

Якщо юнак приписаний до призовної дільниці – не означає, що його можуть мобілізувати. За законом, це не дозволено робити, поки чоловік не досягне 25 років.

Стати на облік призовників цьогоріч потрібно з 1 січня по 31 липня. Якщо хлопець навчається у школі, то саме там його мають про це сповістити. Приписатися до дільниці мають ті, кому зараз 16 років, але у 2025 році виповниться 17.

Школярів ставлять на військовий облік у ТЦК за місцем навчання або проживання. Однак невдовзі можна буде стати на нього дистанційно – через Резерв+. Уряд має затвердити відповідний порядок до 17 травня цього року. Прописатися до дільниці в такий спосіб зможуть навіть ті юнаки, які наразі перебувають за кордоном.

Бувають випадки, коли задля постановки на облік школи централізовано направляють учнів до військкомату. Однак ви маєте право відмовитися від цього і зачекати, коли у Резерв+ зʼявиться відповідна функція. Або ж прийти до ТЦК та СП у будь-який інший зручний час до 31 липня.

Якщо не прописатися до призовної дільниці вчасно, можна отримати штраф за порушення правил військового обліку (17-25,5 тисяч гривень).

Не штрафуватимуть юнаків, які не стали на облік через поважні причини:

хворобу;

перешкоду стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованій території або території, де ведуться активні бойові дії;

інші обставини, які завадили стати на облік (якщо хлопець зможе їх документально підтвердити).

За законом "Про військовий обов'язок і військову службу", окрім 16-річних школярів, на облік призовників до 25-ти також повинні стати:

ті, хто переїхали на нове місце проживання до іншого міста, селища або села (зокрема з-за кордону);

ті, хто отримали українське громадянство;

ті, хто закінчили відбувати покарання у в'язниці;

ті, кого відрахували із військових навчальних закладів;

ті, хто не пройшли базову загальновійськову підготовку.

У попередньому матеріалі ми розповідали, кого можуть зняти та виключити з обліку призовників, і як відрізняються ці поняття.

Стати на облік призовників у 2025 році потрібно з 1 січня по 31 липня NewAfrica/Depositphotos

Які документи потрібні, щоб стати на облік?

Для того, аби стати на військовий облік призовників, потрібно взяти з собою до ТЦК:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади з інформацією про зареєстроване місце проживання;

свідоцтво про народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ про освіту;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

довідка з місця навчання або роботи (за наявності);

4 фотокартки розміром 35х45.

Далі треба написати заяву про взяття на облік. Після цього на допризовника заведуть особову справу і занесуть його дані до реєстру "Оберіг".

Раніше у ТЦК одразу визначали ступінь придатності юнака, однак, за новими правилами, на облік можна буде стати без медогляду. ВЛК потрібно буде пройти, коли у 25 років чоловік стане військовозобов'язаним і буде підлягати мобілізації. Або ж раніше, якщо захоче піти служити до війська добровільно.

Що таке приписне посвідчення?

Після того, як школяр стане призовником, йому видадуть перший військово-обліковий документ – посвідчення про приписку до призовної дільниці. Під час воєнного стану його потрібно всюди носити з собою або ж завантажити додаток Резерв+ і мати документ в електронному вигляді.

Приписне посвідчення може попросити показати представник ТЦК, поліцейський або прикордонник. Крім того, воно потрібне для того, аби вступити до університету, влаштуватися на роботу чи перетнути кордон.

"Держава створює всі умови для того, щоб без наявності військово-облікового документа ніхто не міг зробити нічого суттєвого. Не міг отримати послуги, які є базовими – той же паспорт, або певні довідки. Без військово-облікового документа не приймуть навіть до вищого навчального закладу", – говорить юрист Андрій Новак.

Під час воєнного стану призовники мають всюди носити з собою приписне посвідчення Чортківський РТЦК та СП

Що зобов'язаний робити призовник?

Коли юнака ставлять на облік, то зазвичай розповідають про його права, як призовника, і пояснюють, яких правил він тепер має дотримуватися.

За постановою Кабінету Міністрів, усі військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні:

після того, як переїжджають на нове місце проживання (в іншу область, район, громаду), за три дні до виїзду знятися з обліку на минулому місці і упродовж семи днів після прибуття стати на облік у новому;

приходити до ТЦК та СП у вказаний термін, якщо їм вручать повістку (на уточнення облікових даних, проходження ВЛК, мобілізаційне розпорядження);

проходити медичний огляд, якщо так вирішить комісія з питань військового обліку, комісія з направлення на проходження базової військової служби або військово-лікарська комісія;

проходити підготовку до військової служби, військову службу, виконувати військовий обов'язок у запасі або проходити службу у військовому резерві;

не рідше одного разу на п'ять років звіряти свої персональні дані з даними, які є у ТЦК та СП (у реєстрі "Оберіг");

упродовж семи днів повідомляти ТЦК та СП, якщо змінилися якісь із персональних даних, які є у реєстрі;

за потреби надавати ТЦК та СП документи, які підтверджують право на відстрочку від служби під час мобілізації;

негайно повідомити ТЦК та СП, якщо втратять військово-обліковий документ.

Чи можна школярам та студентам виїжджати за кордон?

До того як юнакові виповниться 18 років, він може вільно виїжджати за межі України. Утім, лише з приписним посвідченням, якщо вже має його. Під час виїзду призовників не знімають з військового обліку, і дані про них залишаються в реєстрі "Оберіг".

Раніше повнолітнім чоловікам заборонили перетинати кордон навіть задля навчання в іншій країні. Та на початку квітня Уряд ухвалив рішення, за яким деякі студенти 18-22 років зможуть брати участь у програмах академічної мобільності і упродовж семестру вчитися за кордоном.

Чи можуть мобілізувати з 18 років?

Здебільшого чоловіки стають військовозобов’язаними з 25 років. Утім, є випадки, коли можна втратити статус призовника раніше. До прикладу:

1) після того, як юнак пройде строкову службу (її відмінили на час воєнного стану);

2) після закінчення військового навчального закладу або військової кафедри, коли отримає молодше офіцерське звання;

3) якщо за станом здоров'я юнака визнали непридатним до служби в мирний час, але обмежено придатним у воєнний.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє мобілізувати обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, однак він досі чекає підпису президента.