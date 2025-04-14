Як отримати свідоцтво про смерть українця за кордоном? Інструкція від правників

Якщо громадянин України помер за межами держави, процедура отримання свідоцтва про смерть матиме деякі особливості.

Організація "Безоплатна правнича допомога" пояснила, хто і як може отримати свідоцтво про смерть, якщо українець помер за кордоном.

Для отримання свідоцтва про смерть потрібно звернутися до консула України в державі перебування.

Це можуть зробити родичі померлого, органи влади країни, у якій людина померла, а також медзаклад.

Консул проводить реєстрацію смерті у місці настання смерті, в останньому місці проживання померлого, у місці поховання або виявлення тіла.

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Потрібно отримати медичний документ про смерть (перекладений та легалізований) і довідку про смерть від компетентних органів країни перебування (перекладена та легалізована).

Документи додаються до актового запису про смерть.

Свідоцтво про смерть можуть отримати близькі родичі померлого або документ може бути надісланий до МЗС України для передачі рідним.

Якщо у померлого залишилися неповнолітні діти без піклування, консул негайно повідомляє про це МЗС України.

До органів внутрішніх справ та військових комісаріатів передають такі документи померлого:

паспорти;

паспортні документи;

військово-облікові документи;

пільгові посвідчення.

Інші документи померлого надсилають до МЗС України або віддають особі, яка супроводжує тіло померлого.

Правники нагадують: отримати усну безоплатну правничу допомогу можна за телефоном 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Юристи консультують в будні з 8:00 до 18:00.

Письмову допомогу можна отримати, написавши приватне повідомлення на Facebook-сторінку, або звернувшись до найближчого бюро правничої допомоги.

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" пояснювала, як отримати довідку про несудимість і навіщо вона потрібна.