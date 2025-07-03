Американська пара продавала золото з кораблетрощі 1746 року: тепер їм загрожує суд у Франції

Американське подружжя судитимуть у Франції за незаконний продаж зливків золота, піднятих із затонулого французького корабля XVIII століття.

80-річна американська письменниця Елеонор "Гей" Кортер та її 82-річний чоловік Філіп отримали щонайменше 23 зливки золота й продали 18 із них на суму понад 192 тисячі доларів (близько 7 мільйонів гривень).

Подружжя затримали у Великій Британії у 2022 році, а згодом – помістили під домашній арешт. Французька прокуратура подала запит на передачу справи до суду, пише The Guardian.

Старовинне золото колись перевозило торгівельне судно Le Prince de Conty, яке затонуло біля узбережжя Бретані в 1746 році.

Уламки корабля поблизу острова Бель-Іль-ан-Мер знайшли у 1974 році, а за рік – його пограбували.

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Аж у 1980-х роках археологи знайшли фарфор, залишки чаю та три зливки золота з судна, але у 1985 році офіційні розкопки припинили через сильний шторм.

У 2018 році директор французького відділу підводної археології Мішель Л’Юр помітив на сайті американського аукціону підозрілий продаж 5 зливків золота.

Чоловік повідомив про це владі США, яка конфіскувала золото і повернула його Франції у 2022 році.

Продавчинею виявилася письменниця Гей Кортер із Флориди. Жінка заявила, що золото їй передали друзі з Франції – 78-річна Анетт Мей Песті та її покійний партнер Жерар, а потім вона мала продати його і передати прибуток родичу Анетт – Іві Гладу.

Сама Анетт стверджувала, що знайшла золото під час дайвінгу біля островів Кабо-Верде, але слідство зацікавилось її родичем.

Зрештою, після затримання Гладу зізнався, що занурювався до затонулого судна 40 разів між 1976 і 1999 роками, зібрав 16 зливків золота і продав їх пенсіонеру зі Швейцарії.

При цьому чоловік стверджував, що не передавав золото подружжю Кортерів, хоча вони були давно знайомі та разом відпочивали на катамаранах у Греції (2011), Карибах (2014) та Французькій Полінезії (2015).

Рішення щодо відкриття процесу проти фігурантів має ухвалити слідчий суддя, але розгляд справи, ймовірно, відбудеться восени 2026 року.

Адвокат Кортерів Грегорі Леві сказав, що подружжя "не підозрювало, в яку історію потрапило", і не отримало з продажу особистої вигоди.

"Вони погодилися, бо дуже добрі люди. Вони не бачили в цьому нічого поганого, адже у США правила щодо золота зовсім інші, ніж у Франції", – сказав він.

Гей Кортер є авторкою кількох художніх і документальних книжок, серед яких трилер на круїзному лайнері та особисті спогади про карантин на океанському судні біля Японії під час пандемії у 2020 році.