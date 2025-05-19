Перевозив сотні жертв золотої лихоманки: поблизу Австралії знайшли уламки 170-річного корабля

Науковці вважають, що знайшли судно, яке пролежало на дні майже 170 років

Поблизу узбережжя Австралії морські археологи знайшли загублене голландське торгове судно, яке затонуло там майже 170 років тому.

800-тонний вітрильник опинився на материку в розпал місцевої золотої лихоманки.

Про це інформує CNN із посиланням на Австралійській національний морський музей.

Після трирічних пошуків команді австралійських дайверів вдалося виявити уламки затонулого 43-метрового судна.

Науковці вважають, що натрапили на торгове судно The Koning Willem de Tweede, яке затонуло в XIX столітті. На це вказують історичні документи, які зафіксували обставини аварії човна та особливості його конструкції.

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"Завжди є невелика частина удачі в тому, що ми робимо. Пісок привідкрив лише невелику частину корабельного уламка, але ми змогли його побачити і сказати: "Нарешті його знайшли", – сказав виконуючий обов’язки керівника музею морської археології Джеймс Гантер.

Науковець пояснив, що раніше були дуже важливими та дорогими, тому їхні особливості ретельно документували. Це допомогло зіставити знахідку з історичними описами човна.

Попередні оцінки свідчать, що значна частина торгового судна похована під піском. Однак дослідникам вдалося знайти великі шматки сталі та заліза, які стирчать з морського дна. Ці уламки виявилися частинами рами та лебідки – пристроями, які використовували для підняття якоря.

Малюнок судна The Koning Willem de Tweede/Rotterdam Maritime Museum

Поруч із ними були дерев’яні дошки, які раніше могли бути частинами верхньої палуби корабля.

"(Корпус) міг би багато чому навчити нас про те, як будувати та проєктували ці кораблі. В історичних записах такої інформації небагато", – додав Джеймс Гантер.

Науковці очікують, що серед уламків зможуть знайти монети, пляшки, кераміку та зброю, оскільки судно затонуло далеко від берега, тому моряки, які вижили, не змогли б забрати особисті речі.

У 1857 році екіпаж торгового судна The Koning Willem de Tweede перевіз в Австралію 400 китайських мігрантів, які під впливом золотої лихоманки прямували до копалень у Вікторії (штат на сході Австралії).

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Раніше через прибуття великої кількості охочих заробити на дорогоцінному металі влада Австралії запровадила податок з кожного мігранта, який прибував у порти. Він становив 10 фунтів стерлінгів – тепер ця сума еквівалентна більш як 1300 доларів.

Щоб уникнути податку, мігранти з Китаю діставалися портів Австралії на європейських торгових суднах. За цю послугу, в законності якої сумніваються вчені, платили членам екіпажів.

Через кілька днів після висадки мігрантів The Koning Willem de Tweede вирушив у дорогу додому. Однак потрапив у сильний шторм, який перекинув човен поблизу портового міста Роб.

Унаслідок трощі загинули дві третини екіпажу судна. Тоді вижити вдалося капітану корабля, а тіла більшість членів його команди знайти не вдалося.

Раніше поблизу США на борту затонулого авіаносця часів Другої світової війни знайшли джип.