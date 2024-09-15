Наслідки на все життя: як алкоголь під час вагітності впливає на дітей

ОНОВЛЕНО 15.09.2024

Люди ще недостатньо усвідомлюють, наскільки сильно алкоголь може нашкодити дитині. Споживання алкоголю вагітною може призвести до виникнення фетального алкогольного синдрому в її дитини.

Шкоду алкоголю для плоду відкрили відносно нещодавно – трохи менше, ніж 50 років тому, пише у Facebook ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

У 1973 році в журналі The Lancet опублікували перші дослідження, в яких описувалися загальні проблеми розвитку дітей, яких народили жінки, залежні від алкоголю.

Тоді ж вперше з’явився термін "фетальний алкогольний синдром " (ФАС) – найтяжчий розлад групи станів, що можуть виникати в дитини, мати якої вживала алкоголь під час вагітності.

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Чому алкоголь під час вагітності становить небезпеку для дитини?

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я, етиловий спирт здатний потрапляти до плода крізь плаценту. Алкоголь здатний затримуватися в організмі ще ненародженої дитини протягом тривалого часу, що може заподіяти їй шкоду у майбутньому.

"Оскільки печінка плода ще не розвинена і не може ефективно метаболізувати алкоголь, він виводиться набагато повільніше, ніж у матері, – процес може тривати години або навіть дні, збільшуючи ризик пошкодження тканин і органів", – розповідають у відомстві.

Вживання алкоголю протягом вагітності також пов’язане з такими проблемами, як викидень, мертвонародження та передчасні пологи.

Безпечного рівня вживання алкоголю не існує. Також невідомо, скільки алкоголю під час вагітності завдадуть невідворотної шкоди дитині.

Тому уникати будь-якого алкоголю варто ще від часу планування вагітності.

За даними ВООЗ, у 2023 році в Україні 75,2% жінок вживали алкоголь, з них понад половина – жінки репродуктивного віку (від 30 до 44 років).

Станом на серпень 2019 року Україна мала один з найвищих у світі рівнів поширення фетального алкогольного синдрому. В країні кожна п’ята дитина з тисячі мала цей стан.

Які наслідки має вживання алкоголю вагітною?

Порушення можуть бути різного характеру – фізичні, психічні, емоційні, когнітивні, поведінкові вроджені аномалії тощо.

Також негативний вплив алкоголю на плід може підвищити ризики раннього розвитку інфекційних хвороб у дитини незадовго після народження.

Спостереження доводять, що тривалість життя людей з діагностованим фетальним алкогольним синдромом становить менше половини (42%) від довголіття загальної популяції.

Роки досліджень впливу алкоголю на вагітних також показали, що вживання в час вагітності може викликати спектр з п’яти різноманітних порушень в дитини — фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП).

📍Фетальний алкогольний синдром — найбільш згубний наслідок вживання алкоголю з усього спектру фетальних алкогольних порушень.

Його характеризують такі ознаки:

обличчя: гладкий або нечіткий жолобок над верхньою губою; тонка верхня губа; невеликі очні щілини;

затримка фізичного розвитку: зріст та/або вага нижчі за середні показники в дітей цього віку;

порушення розвитку центральної нервової системи: когнітивні порушення, проблеми з навчанням чи поведінкою.

Деякі симптоми можуть проявлятися в дорослому віці, як-от:

підвищений кров’яний тиск;

проблеми з координацією рухів;

проблеми із зором;

зниження IQ з дитинства;

психічні розлади, зокрема синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ);

високі показники залежності від соціальної підтримки;

суїцидальна поведінка.

Також виділяють частковий фетальний алкогольний синдром плода — коли в людини спостерігаються лише деякі проблеми з цього переліку.

📍Алкогольний розлад нейророзвитку

Люди з цим порушенням не мають специфічних для ФАС рис обличчя чи проблем із ростом.

Однак їхній мозок та нервова система формувалися з порушеннями, які спричинили інтелектуальні вади та проблеми з поведінкою або навчанням.

Діти, що мають алкогольний розлад нейророзвитку можуть погано навчатися в школі і мати труднощі з математикою, пам’яттю, увагою, судженнями та поганим контролем імпульсів.

📍Нейро-поведінкові розлади, пов’язані з пренатальним впливом алкоголю.

Вони виявляються у порушеннях мислення та пам’яті — дитина може мати проблеми з плануванням або забувати матеріал, який вже засвоїла.

Можуть бути проблеми з поведінкою – сильні істерики, проблеми з настроєм та труднощі з концентрацією при зміні завдань.

Можуть бути проблеми з повсякденним життям зокрема проблеми з купанням, одягом за погодою, іграми з іншими дітьми.

📍Вроджені вади, пов'язані з алкоголем

Через вплив алкоголю органи таких людей сформувалися неправильно та функціонують з проблемами.

Зокрема: серце, нирки, кістки (можливо хребет), слух, зір. Паралельно людина може страждати й на інший розлад зі спектра ФАСП.

Як вживання алкоголю чоловіками впливає на їхніх дітей?

Як інформують в BBC, популяційні дослідження демонструють – немовлята, чиї батьки пили, мають вищий ризик виникнення проблем із здоров’ям.

Спостереження за пів мільйоном пар з Китаю засвідчило, що у дітей частіше виявляли вовче піднебіння, вроджені вади серця та аномалії травного тракту, якщо їхній батько пив алкоголь перед зачаттям. Негативні наслідки для здоров’я виникали навіть тоді, коли мати дитини не вживала алкоголю.

"Наші висновки свідчать про те, що майбутніх батьків слід заохочувати до зміни споживання алкоголю перед зачаттям, щоб зменшити ризик для плода, враховуючи, що рівень споживання алкоголю батьком у 31,0% значно підвищує ризик вроджених вад", – наголошували дослідники.

Інша група дослідників виявила, що вживання батьком напоїв з етиловим спиртом здатне вплинути на розвиток плоду.

Експерименти на мишах продемонстрували, що ознаки ФАСП посилювалися в групі тварин, якщо алкоголь вживали не лише їхні матері, а й батьки.

Як можна допомогти дитині з ФАСП?

Фетального алкогольного спектру порушень не можна позбутися повністю. Однак його раннє виявлення може значно покращити розвиток та якість життя дитини.

Деякі симптоми розладу можна усунути за допомогою медикаментів, а також поведінкової та освітньої терапії, навчання батьків тощо. Проте універсального способу не існує.

Зменшити вплив ФАСП і допомогти людям, які страждають на нього, розкрити свій потенціал, можуть:

діагностика до 6 років;

здорова і стабільна домашня атмосфера, де дитину люблять та піклуються протягом шкільних років;

відсутність насильства;

специфічна освіта та навчання сімей виховувати дитину з ФАСП.

Крім цього, люди з ФАСП мають такі ж потреби щодо підтримки стану здоров’я, як й інші.

Зокрема вони потребують якісного догляду, вчасної вакцинації, повноцінного харчування, фізичних вправ, гігієни та базової медичної допомоги.

Раніше ми розповідали про вчених із Техаської школи ветеринарної медицини та біомедичних наук, які виявили зв’язок між вживанням алкоголю батьками та раннім старінням у їхніх дітей.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!