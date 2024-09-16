Науковці знайшли ще одну причину не вживати алкоголь: він пов'язаний з деменцією

Вчені знайшли лінійний зв'язок між кількістю спожитого алкоголю і ризиком розвитку деменції.

Тобто науковці підтвердили гіпотезу, що не існує безпечної дози алкоголю, йдеться у результат досліджень, опублікованих в журналі eClinicalMedicineTrusted Source, пише Medical news Today.

Вчені вже давно зрозуміли, що надмірне вживання алкоголю пов'язане з деменцією. Однак вплив легкого та помірного споживання алкоголю залишається предметом дискусій.

Намагаючись з'ясувати зв'язок, автори дослідження проаналізували дані з Біобанку Великої Британії про 314 тисяч британців, які вживають алкоголь.

Учасники не мали деменції під час первинного збору даних протягом 2006-2010 років. За 4 роки вони самі повідомляли про звички та дози алкоголю, а також надавали генетичну інформацію.

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Науковці застосували одразу декілька методів для аналізу отриманих даних.

За допомогою аналізу Кокса (статистичний метод) вони оцінили взаємозв'язок між фактором ризику та наслідками для здоров'я в часі.

Вони отримали класичний графік "j-кривої" – крива спочатку падає вниз, а потім підіймається вгору.

Такий розподіл називають "упередженим ставленням до тих, хто утримується". Він виникає, коли до контрольної групи непитущих потрапляють люди, які відмовились від алкоголю через проблеми зі здоров'ям. Це спотворює дані, і засвідчує про більшу користь для здоров'я, ніж є насправді, зауважують вчені.

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Науковці також проаналізували генетичні дані учасників, бо спожитий алкоголь можна вирахувати за кількістю певних генетичних варіацій (SNP) у геномі людини. Дослідники обрали 95 SNP, які пов'язані з вживанням алкоголю, але не з курінням.

Для цих даних вони використовували нелінійний та лінійний менделівський рандомізаційний аналіз (Trusted Source). Ці методи дослідження використовуються для отримання доказів причинно-наслідкових зв'язків між факторами ризику та наслідками для здоров'я.

Обидва аналізи показали прямий зв'язок між вживанням алкоголю навіть у помірній кількості та ризиком розвитку деменції, і свідчать про те, що не існує безпечного рівня споживання спиртних напоїв.

Однак вчені зауважують, що алкоголь – лише один із факторів ризику деменції. Також треба враховувати вік, серцево-метаболічні захворювання, куріння, освіту та соціально-економічні фактори.

Крім того, вживання алкоголю може спричинити втрату пам'яті, незалежно від інших факторів.

Нагадаємо, вчені також нещодавно знайшли нову причину раннього старіння дітей. Вона пов'язана зі вживаннями батьками алкоголю.