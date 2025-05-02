Що ефективніше для навчання: писати від руки чи друкувати на клавіатурі? Відповідь науковців

У межах дослідження дітей поділили на дві групи: одні писали від руки, а інші друкували на клавіатурі

Письмо від руки допомагає дітям швидше вивчати алфавіт і запам’ятовувати слова, аніж друк на клавіатурі.

Про це свідчать дані нового дослідження, опублікованого у Journal of Experimental Child Psychology, пише Phys.org.

"Оскільки діти все менше пишуть від руки, ми хотіли дослідити вплив цього заняття на вивчення алфавіту. Іншими словами, ми хотіли побачити, чи розвивається по-різному здатність вивчати літери, а також засвоювати та запам'ятовувати структуру слів", – пояснила дослідниця Джоана Ача.

Участь у експерименті взяли 50 дітей віком від п’яти до шести років. Їхнім завданням було вивчити дев’ять літер грузинського та вірменського алфавітів, а також 16 вигаданих слів, які придумали дослідники спеціально для експерименту.

"Ми вирішили використовувати слова, які були абсолютно новими для дітей, щоб переконатися, що вони навчаються з нуля", – сказала Ача.

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Половину дітей попросили переписувати літери та слова від руки, а решту – набирати на клавіатурі.

"Після того, як ми навчили кожну групу дітей новим літерам і словам за одним методом, ми провели з ними три тести для оцінки отриманих знань. Зокрема, ми перевірили їхню здатність розпізнавати, писати та вимовляти як літери, так і псевдослова. Результати чітко показали, що ті, хто писав вручну, розвинули кращі навички.

Різниця була очевидною з псевдословами: майже всі, хто навчався на комп'ютері, не змогли відтворити правильну послідовність літер. Тож наша робота підтверджує, що графомоторна функція є важливою для запам'ятовування літер і структур слів", – пояснила Ача.

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Окрім цього, дослідники провели ще один експеримент: обидві групи дітей поділили на ще дві підгрупи. Одну половину групи, яка писала від руки, під час написання літер просили дотримувались строгих інструкцій. Іншим дозволяли вільно копіювати літери на чистий аркуш.

Аналогічно поділили групу, що вчилася за комп'ютером: перша підгрупа використовувала один шрифт, а інша могла обирати шрифт на власний розсуд.

Згідно з дослідженням, найкращі результати були у тих дітей, які вільно копіювали літери від руки.

"Ми дійшли висновку, що спочатку дітям допомагає необхідність обводити літери за зразком. Але як тільки вони зможуть робити більш-менш дрібні, точні рухи, доцільно перейти до вільного письма.

Та найбільш очевидним є необхідність пріоритезації письма від руки під час навчання. Технологічні пристрої слід використовувати лише як доповнення", – зауважила дослідниця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дослідження, яке довело, що письмо від руки може покращити фізичне та психічне здоров’я.