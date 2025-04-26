Вчені з'ясували, що передчасно народжені діти можуть мати менший словниковий запас і гіршу пам'ять

Науковці вважають, що діти можуть мати наслідки передчасного народження навіть у шкільному віці

Науковці виявили, що діти, які народилися помірно передчасно (до 34 тижнів), мають тривале когнітивне відставання від своїх однолітків у ранньому шкільному віці.

Такі порушення проявляються в меншому словниковому запасі, робочій та епізодичній пам'яті.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

Щороку у світі передчасно народжуються приблизно 13 мільйонів немовлят. Завчасні пологи вважають основною причиною дитячої захворюваності та смертності. Попри досягнення в перинатальній допомозі, серйозну проблему для здоров'я становлять когнітивні порушення "поспішайок".

Науковцям відомо, що передчасні пологи можуть порушити критично важливі процеси розвитку мозку, які відбуваються між 24 та 40 тижнями вагітності. Раніше у своїх дослідженнях вчені зосереджувалися на вкрай та значно передчасно народжених дітях. При цьому вони не брали до уваги помірно або пізно недоношених дітей, які складають значну частину "поспішайок".

РЕКЛАМА:

У новій роботі команда науковців проаналізувала когнітивні показники дітей, які народилися до 34 тижнів вагітності. Крім того, вони дослідили вужчі навички, ніж загальний IQ, як це робили їхні колеги раніше.

Читайте також : 470 грамів при нормі 3500: в Україні встановили рекорди передчасно народжених малюків

Вчені відібрали для роботи майже 6 тисяч дітей зі США віком від 9 до 10 років. Учасники пройшли серію когнітивних тестів, аби на основі їхніх результатів дослідники оцінили показники когнітивної діяльності.

Аналіз показав, що помірно недоношені діти (народжені від 32 до 33 тижнів вагітності) мали нижчі сукупні когнітивні показники порівняно з однолітками, які народилися вчасно.

Крім того, школярі, які були "поспішайками", мали менший словниковий запас, робочу та епізодичну пам'ять, а також коротко- та довгострокову здатність відтворювати інформацію.

За підрахунками авторів роботи, когнітивний дефіцит відповідав кільком місяцям прогресу в навчанні для віку учасників дослідження. Науковці додають, що у віці від 9 до 10 років це часто пов'язано з нижчими академічними досягненнями та гіршою якістю життя.

Читайте також : Допомога для немовлят із патологіями: хто і в яких медзакладах може скористатися послугами

Схожі результати мали діти, які народилися до 32 тижнів. Водночас показники школярів, які народилися після 34 тижнів, не відрізнялися від тих, що мали їхні доношені однолітки.

Автори дослідження зробили висновок, що когнітивні порушення, пов'язані з помірно передчасними пологами, зберігаються до пізнього дитинства. Науковці виключили можливість того, що гірші навички можна пояснити соціально-економічним статусом, генетичними даними чи іншими факторами ризику.

Результати роботи показують, що діти, народжені до 34 тижнів, можуть потребувати постійного спостереження та допомоги, аби уникнути проблем розвитку навіть у шкільному віці.

Раніше ми розповідали, чому дитина може народитися передчасно та чи можна цьому запобігти.