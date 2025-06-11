Загадка минулого: пляшка із запискою 1978 року на узбережжі Швеції розкрила історію дружби двох рибалок
На початку 2025 року двоє подруг Еллінор Розен Еріксон та Аса Нільсон знайшли викинуту на берег пляшку на західному узбережжі Швеції.
У ній був вологий та вицвілий лист, адресований Аддісону Рансі і відправлений у 1978 році його товаришем Гевіном Геддесом.
Через 47 років, знайшовши відправника послання, вони дізналися зворушливу історію. Її розповіли у BBC.
У лютому, досліджуючи узбережжя, 32-річна Еллінор та 55-річна Аса натрапили на незвичайну знахідку. Глибоко в кущах Аса помітила товсту скляну пляшку, що стирчала з землі.
Усередині вони виявили вологу записку, яку було майже неможливо прочитати. Жінки розклали її на сонці, щоб висохла, і зрештою змогли розібрати якийсь текст.
У листі була зазначена дата – 14 вересня 1978 рік – а також ім’я та адреса – "Аддісон Рансі, Сітаун, Каллен, Банфшир, Шотландія".
Еллінор з подругою були вражені, знайшовши справжнє послання у пляшці, і сподівалися дізнатися його історію. У надії розкрити таємницю, подруги опублікували допис у соціальних мережах.
Після огляду пляшки виявили, що перед ім'ям "Аддісон Рансі" були літери "es", а перед адресою – число 115. Ці деталі дозволили BBC Scotland News встановити, що Джеймс Аддісон Рансі дійсно проживав за цією адресою в Сітауні, Каллен. Виявилося, що "es" було частиною його імені (Джеймс). Це відкриття стало ключем для подальшого розслідування.
78-річна Джейн Ворбі, нинішня мешканка будинку, назвала цю розповідь приємним шматочком історії.
Джим Рансі, якого місцеві знали як Піма, помер у 1995 році. На момент смерті йому було 67 років.
Історія набула неочікуваного повороту, коли журналісти поспілкувалися з Гевіном Гедесом, одним із колишніх товаришів Джима по команді на судні "Лоралей". Це судно відпливало з Пітерхеда, і саме там він кинув пляшку.
"Щойно я побачив листа, я подумав, що це точно мій почерк", – сказав 69-річний Гевін.
Чоловік мешкає недалеко від Каллена і пам’ятає, як писав цього листа, і навіть звірив його зі своїм почерком. Гевін розповів, що тоді кинули за борт пару пляшок.. Одна з пляшок символізувала Джеймса Рансі.
"Ми заховали одну для Джима. Це – єдина, знайдена за 47 років. Тепер ми хоча б одну відповідь отримали", – каже Гевін.
83-річна Сандра Тейлор, сестра Джеймс Аддісона Рансі, була вражена, почувши про знайдену у Швеції пляшку з посланням.
"Це абсолютно дивовижно. Пробути в морі близько 50 років, а потім раптом вийти на берег – це неймовірно. Ім’я та адреса точно означають, що це був він.
Уся моя родина займалася риболовлею. Він був рибалкою все своє життя", – зазначила Сандра.
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