Як учням налагодити режим сну перед школою: поради МОЗ

У період літніх канікул деякі діти починають довше спати і лягати пізно. Це може становити проблему, коли після початку навчального року доведеться повертатися до шкільного режиму. Допомогти адаптуватися учням до змін швидше і простіше можуть їхні батьки.

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я України, повертати режим сну після канікул варто завчасно і поступово.

У цьому можуть допомогти нагадування на телефоні батьків та їхніх дітей. Їх слід встановити на час початку підготування до сну.

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Приклад батьків також може стати гарним способом підтримати дитину в цей період. У відомстві рекомендують будити дітей тоді, коли дорослі збираються на роботу, навіть якщо працюють з дому.

Батькам слід також дотримуватися чіткого режиму сну, аби слугувати гарним прикладом для школяра.

Щоденні ранкові цікаві заняття чи плани на подальший день можуть стати додатковою мотивацією для того, аби діти щодня вчасно прокидалися. Це може бути, зокрема, денний або виїзний літній табір.

Не варто залишити без уваги й вечірню рутину, яка сприятиме швидкому засинанню. Батьки можуть обрати для себе зручну форму, як-от прогулянку, обмеження гаджетів чи читання.

Раніше неврологиня Олена Одінцова розповідала, чи можна давати додатково меланін дітям, аби ті краще засинали.