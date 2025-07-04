Втратили чи пошкодили закордонний паспорт? Юристи пояснили, як у такому разі повернутися в Україну

Як оформити посвідчення особи на повернення в Україну

Втрата паспорта за кордоном або закінчення терміну його дії – проблема, яка може спіткати будь-кого.

Здається, що в такому разі повернутися додому неможливо, але це не так. В’їхати назад можна за допомогою посвідчення особи на повернення в Україну.

Коли його потрібно оформлювати та які документи для цього потрібні – розповіли юристи Безоплатної правничої допомоги.

Посвідчення особи на повернення в Україну – це спеціальний тимчасовий документ, який дає змогу громадянину України, який перебуває за кордоном, повернутися на Батьківщину у випадках, коли його паспорт недійсний, втрачений, пошкоджений, викрадений, або закінчився термін його дії.

Також посвідчення можуть виготовити люди, яких вирішили примусово депортувати або здійснити реадмісію (взаємні зобов'язання держав, які закріплюються у міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян). У цьому випадку звернення має подати компетентний орган держави, у якій перебуває людина.

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Щоб його оформити, потрібно звернутися до закордонних дипломатичних установ України (до прикладу, посольств чи консульств).

Люди, яким виповнилося 16 і більше років, можуть подати заяву особисто. Особи до 16 років, а також обмежено дієздатні чи недієздатні – через законного представника (батьків, опікунів, доглядальників).

Таке посвідчення можуть отримати:

громадяни України;

особи без громадянства, які мають постійне право на проживання в Україні;

іноземці та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Для його отримання потрібно подати:

заяву-анкету;

документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство, дає право на в’їзд або виїзд з України (якщо є), або документ про його втрату;

документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження людини як законного представника (якщо він подає документи);

документ про сплату консульського збору або оригінал документа про звільнення від його оплати.

Термін дії посвідчення визначається з урахуванням реальної можливості повернення в Україну. Максимальний строк – 30 днів, якщо інше не передбачають міжнародні договори.