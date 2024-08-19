Як вступникам з тимчасово окупованих територій отримати паспорт: алгоритм дій

Для того, щоб отримати паспорт державного зразка, вступникам з тимчасово окупованих територій варто звернутися в територіальний підрозділ Державної міграційної служби з переліком необхідних документів.

Як зазначив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, це може бути будь-який зручний за розташуванням підрозділ міграційної служби.

При цьому абітурієнти мають надати:

заяву-анкету встановленого зразка ;

свідоцтво про народження;

оригінали паспортів одного з батьків або, за неможливості подати їх, заява із поясненням причин;

усі наявні документи, на яких є фото заявника.

Якщо у вступника немає документів з фото, йому доведеться додатково пройти процедуру встановлення особи. Для цього працівники Державної міграційної служби мають перевірити дані про вступника та опитати свідків.

"Свідками можуть бути дієздатні члени сім'ї, близькі особи або сусіди, які досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу", – пояснив омбудсмен.

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При цьому особиста присутність свідків не обов’язкова – їх можуть опитати в режимі відеоконференції.

Процес встановлення особи може тривати до двох місяців. Водночас паспорт встановленого зразка працівники служби виготовляють та видають упродовж 20 робочих днів після отримання заяви.

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У разі виникнення питань або проблем із оформленням документів українці, які виїхали з окупованих росіянами регіонів, можуть звернутися до Офісу Омбудсмена.

Для цього можна обрати зручний спосіб зв’язку – за телефоном 0 800 501 720 та 044 299 74 08 або електронною поштою [email protected].

Нагадаємо, абітурієнти з тимчасово окупованих територій під час вступної кампанії можуть проживати в гуртожитках, які забезпечують 195 закладів вищої освіти в Україні.

Якщо вступники через війну не мають документів про закінчення школи державного зразка, вони можуть для вступу надати результати річного оцінювання.