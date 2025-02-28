Як правильно гладити собак і котів – поради експерта

Люди можуть думати, що погладжування – це перевірений спосіб налагодити зв'язок з чотирилапим другом, але немає ніяких гарантій, що йому сподобається цей фізичний контакт, йдеться у BBC ScienceFocus.

Слід пам’ятати, що кожна тварина є індивідуальною. Тому насамперед головне правило – спостерігати та поважати особисті кордони тварин, пояснює "Українській правді. Життя" спеціалістка з поведінки та благополуччя тварин Тетяна Шуляк.

Перше знайомство: як увійти в довіру

Спочатку варто познайомитися з твариною, спостерігати за її реакцією та увійти в довіру. Потрібно дати можливість пухнастим друзям самим підійти до тебе. Можна сісти навпочіпки, бажано напівбоком, тому що це мовою собак та котів означає сигнал – "я безпечний".

Якщо ви не полюбляєте, коли вас торкається незнайомець або людина, яка вам не подобається, то можете собі уявити, що може відчути тварина, якщо її несподівано погладити, пише BBC ScienceFocus.

Тож дайте можливість вас обнюхати, тримаючи руку розслабленою та опущеною пальцями вниз. Якщо тварина налаштована на контакт, то сама доторкнеться до вас, після чого можна почати гладити її по спині чи боках, уникаючи голови, деякі коти та собаки цього не люблять. Якщо улюбленець напружується або відходить, варто зупинитися.

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Чутливі зони: які місця на тілі тварин краще не чіпати

На тілі кота та собаки є місця, які вважаються найбільш чутливими та можуть викликати дискомфорт при дотику. Як розповідає фахівчиня, це зони, де у тварин багато нервових закінчень, тому вони можуть реагувати досить різко. Наприклад, живіт для котів – дуже чутлива зона, яку вони захищають.

"Намагатися почухати кота по животі – це гра в лотерею. Шанс виграти дуже малий, а ризик подряпин – високий", – додала Тетяна.

Для собак таким місцем є верхня частина голови та вуха, а саме їхня внутрішня частина. Лапи та хвіст також вважаються вразливими місцями у домашніх улюбленців. Ділянок, які пов’язані з болем або неприємним досвідом, наприклад, після уколу чи невдало підстриженого кігтя, також не варто торкатися.

Як уникнути стресу у тварини?

Неправильне погладжування може викликати фізичний та емоційний стрес у тварини. Фізичний стрес може проявитися, якщо собаку або кота гладити надто сильно або в чутливих зонах. Емоційний стрес у тварини виникає, якщо вона не знає людину або раніше пережила негативний досвід.

"Наприклад, собака може нервувати від дотиків, якщо в минулому її били, або ж були якісь травми. Навіть якщо улюбленця гладили з любов'ю, але без його згоди, це також негативно впливатиме на нього. Щоб уникнути цього є правило "трьох секунд": після першого дотику слід зробити паузу, даючи тварині вибір продовжити чи зупинити контакт", – додала спеціалістка з поведінки та благополуччя тварин.

Також існують ситуації, коли взагалі не варто гладити чотирилапих друзів. Наприклад, під час прийому їжі або сну.

"Тварини захищають свою їжу, і дотик може сприйнятися як загроза", – зазначила Тетяна.

Коли тварина хвора, травмована, збуджена або налякана – контакту з неї краще уникати, вона може бути дратівливою, або ж сприйняти дотики як агресію.

Собак або котів варто гладити по-різному. Собаки зазвичай люблять, коли їх гладять по боках шиї, грудях та спині. Коти частіше обирають такі зони: підборіддя, щоки й ніс.

Коти можуть насолоджуватися легкими дотиками по шиї та спині, аж до самого хвоста, пише Daily Paws.

Три поради, як краще гладити котів та собак

Щодо правил погладжування, то вони є, але скоріш схожі на так звані "рекомендації з безпеки", зазначає фахівчиня.

Варто дотримуватися таких порад:

запитайте дозволу: насамперед потрібно запитати власника тварини, якщо він є, або ж саму тварину. Тваринам може не сподобатися, коли хтось раптово вривається в їхній особистий простір, так само як людям. Дайте можливість обнюхати вашу руку – це спосіб тварини познайомитися;

спостерігайте за мовою тіла: якщо собака або кіт відвертаються – це явно не "знак згоди";

рухайся повільно й обережно: різкі рухи та звуки можуть налякати улюбленця. У них одразу спрацьовує реакція на страх у вигляді: "бий" або "біжи". Є ще третій варіант – "замри", це трапляється рідше та є ознакою дуже сильного страху.

Анастасія Боднар, "УП. Життя"