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Як виглядають різдвяні ялинки у всьому світі? Добірка

Віра Шурмакевич — 8 грудня, 09:00
Як виглядають різдвяні ялинки у всьому світі? Добірка
Як прикрасили новорічні ялинки по всьому світу
DmitryPoch/Depositphotos

Новорічна ялинка – один з головних символів різдвяних свят. Традиційно її прикрашають у помешканнях, закладах та на головних площах міста.

У Києві вже засяяла головна новорічна красуня України. Її прикрасили гірляндою та бірюзовими іграшками.

Але як їх одягають у різних куточках світу? "УП. Життя" бере вас із собою у подорож до святкових локацій.

Вроцлав, Польща

Головну ялинку Вроцлава відкрили 6 грудня, у День святого Миколая на Ринковій площі. Цьогоріч вона штучна, заввишки 24 метри та вагою близько 2,5 тонн.

На ній запалили 120 тисяч вогників. А прикрасили новорічну красуню трьома тисячами срібних та золотистих кульок. Верхівку ялинки увінчала зірка розміром майже 2 метри.

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Нью-Йорк, США

На культовій ялинці у Рокфеллерівському центрі засвітилися 50 тисяч різнокольорових вогників. Святкова 23-метрова красуня увінчана зірковою короною Swarovski з трьома мільйонами кристалів.

@rockefellercenter The 2024 Rockefeller Center Christmas Tree is officially sparkling on Center Plaza 🎄 Are you planning to see it in person? #rockefellercenter #christmastree #christmasinnewyork ♬ original sound - Rockefeller Center
Лондон, Велика Британія

Щороку, починаючи з 1947-го, Норвегія надсилає ялинку до Великої Британії на знак подяки за підтримку під час Другої світової війни.

Навколо ялини встановили енергоефективні різдвяні гірлянди, які увімкнули під час урочистої церемонії 5 грудня.

Ялинку встановили на Трафальгарській площі. Там вона пробуде до 6 січня. Потім її перероблять та використають як мульчу в садах по всьому місту.

@mayoroflondon Now the Trafalgar Square tree is lit up, it’s officially Christmas. #trafalgarsquare #christmas #christmasinlondon #christmastree ♬ original sound - Mayor of London, Sadiq Khan
Рим, Італія

Іспанські сходи в Римі прикрасили ювелірними виробами Bulgari. Також там встановили футуристичну ялинку, натхненну культовим символом бренду – змії.

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Париж, Франція

Це – одна з найвеличніших ялинок Парижа, яку встановили у Великому салоні Шато де Во-ле-Віконт. Цьогоріч відвідувачів запрошують на зустріч з казковими героями, як-от Лускунчиком, Білосніжкою, Красунею і Чудовиськом та іншими.

@justine__ml Château de Vaux-le-vicomte ✨🎅🎄#peaceful #christmas #christmas2024 #december #vauxlevicomte #chateauvauxlevicomte #sortiraparis #withme #fairytail #noel #noel2024 #decoration #candle #daytripfromparis #parischristmas #oldmoney #castlefrance #travellife #enjoylife #autumn #like #explore @Sortiraparis ♬ The Polar Express - Main Theme by Alan Silvestri - Dominik Hauser
Мадрид, Іспанія

Цього року ялинка в іспанській столиці стала справжньою рекордсменкою – її висота 37 метрів. Це всього на 2 метри менше за статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Головний символ різдвяних свят прикрасили 245 тисячами енергоефективних світлодіодних лампочок і понад 3 тисячами червоних кульок. Верхівка увінчана Вифлеємською зіркою.

@carinadefreitasr Christmas is here... Puerta del sol, Madrid. #madrid #navidad #españa #spain #christmas #christmaslights #ChristmanIsComing #puertadelsol #encendidodelanavidad #sol #arboldenavidad #árboldenavidad #encendido #encendidolucesdenavidad #chrismastree #short #shorts #shortvideo #shortvideos ♬ sonido original - Carinadefreitasr
Ванкувер, Канада

Ванкуверська ялинка є найвищою на заході Канади – її висота понад 23 метри. Її прикрасили 100 тисячами святкових вогнів та прикрас.

Новорічну красуню встановили у Ванкуверській художній галереї та урочисто відкрили 29 листопада.

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