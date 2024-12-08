Як виглядають різдвяні ялинки у всьому світі? Добірка

Як прикрасили новорічні ялинки по всьому світу

Новорічна ялинка – один з головних символів різдвяних свят. Традиційно її прикрашають у помешканнях, закладах та на головних площах міста.

У Києві вже засяяла головна новорічна красуня України. Її прикрасили гірляндою та бірюзовими іграшками.

Але як їх одягають у різних куточках світу? "УП. Життя" бере вас із собою у подорож до святкових локацій.

Вроцлав, Польща

Головну ялинку Вроцлава відкрили 6 грудня, у День святого Миколая на Ринковій площі. Цьогоріч вона штучна, заввишки 24 метри та вагою близько 2,5 тонн.

На ній запалили 120 тисяч вогників. А прикрасили новорічну красуню трьома тисячами срібних та золотистих кульок. Верхівку ялинки увінчала зірка розміром майже 2 метри.

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Нью-Йорк, США

На культовій ялинці у Рокфеллерівському центрі засвітилися 50 тисяч різнокольорових вогників. Святкова 23-метрова красуня увінчана зірковою короною Swarovski з трьома мільйонами кристалів.

Лондон, Велика Британія

Щороку, починаючи з 1947-го, Норвегія надсилає ялинку до Великої Британії на знак подяки за підтримку під час Другої світової війни.

Навколо ялини встановили енергоефективні різдвяні гірлянди, які увімкнули під час урочистої церемонії 5 грудня.

Ялинку встановили на Трафальгарській площі. Там вона пробуде до 6 січня. Потім її перероблять та використають як мульчу в садах по всьому місту.

Рим, Італія

Іспанські сходи в Римі прикрасили ювелірними виробами Bulgari. Також там встановили футуристичну ялинку, натхненну культовим символом бренду – змії.

Париж, Франція

Це – одна з найвеличніших ялинок Парижа, яку встановили у Великому салоні Шато де Во-ле-Віконт. Цьогоріч відвідувачів запрошують на зустріч з казковими героями, як-от Лускунчиком, Білосніжкою, Красунею і Чудовиськом та іншими.

Мадрид, Іспанія

Цього року ялинка в іспанській столиці стала справжньою рекордсменкою – її висота 37 метрів. Це всього на 2 метри менше за статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Головний символ різдвяних свят прикрасили 245 тисячами енергоефективних світлодіодних лампочок і понад 3 тисячами червоних кульок. Верхівка увінчана Вифлеємською зіркою.

Ванкувер, Канада

Ванкуверська ялинка є найвищою на заході Канади – її висота понад 23 метри. Її прикрасили 100 тисячами святкових вогнів та прикрас.

Новорічну красуню встановили у Ванкуверській художній галереї та урочисто відкрили 29 листопада.