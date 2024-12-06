"Символізує початок світлого шляху": у Києві засяяла головна ялинка країни
6 грудня на Софійській площі в Києві встановили головну ялинку країни.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Різдвяна ялинка в столиці цьогоріч біла і штучна, але на три метри вища, ніж минулорічна – 15 метрів.
Святкове дерево прикрашає гірлянда довжиною два кілометри та дві тисячі бірюзових іграшок.
"Білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік", – кажуть у мерії.
Поруч із деревом на Софійській площі планують розмістити символічну фотозону "Крила Фенікса".
Цьогорічну головну ялинку країни придбали за кошти меценатів, кажуть у КМДА.
Нагадаємо, взимку в столиці не планують проводити жодних масових заходів, ярмарків чи розваг. Поблизу головної ялинки створять фотозону з qr-кодами благодійних фондів.
Також там розмістять кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.
Раніше ми розповідали, в яких містах України цьогоріч встановлюватимуть ялинку.