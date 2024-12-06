"Символізує початок світлого шляху": у Києві засяяла головна ялинка країни

6 грудня на Софійській площі в Києві встановили головну ялинку країни.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Різдвяна ялинка в столиці цьогоріч біла і штучна, але на три метри вища, ніж минулорічна – 15 метрів.

Святкове дерево прикрашає гірлянда довжиною два кілометри та дві тисячі бірюзових іграшок.

"Білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік", – кажуть у мерії.

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Поруч із деревом на Софійській площі планують розмістити символічну фотозону "Крила Фенікса".

Цьогорічну головну ялинку країни придбали за кошти меценатів, кажуть у КМДА.

Нагадаємо, взимку в столиці не планують проводити жодних масових заходів, ярмарків чи розваг. Поблизу головної ялинки створять фотозону з qr-кодами благодійних фондів.

Також там розмістять кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.

Раніше ми розповідали, в яких містах України цьогоріч встановлюватимуть ялинку.