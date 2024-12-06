У яких містах України встановлять ялинку у 2024 році?

У яких містах України встановлять новорічні ялинки

Оновлено 06.12.24 о 17:48

Українці вже розпочали підготовку до святкування Різдва та Нового року. Одним із головних атрибутів цих свят є ялинка.

Редакція "УП. Життя" дізнавалася, у яких українських містах встановлюватимуть новорічні зелені красуні, а де відмовилися від традиційних святкувань.

Київ

Головну ялинку країни розпочали встановлювати 2 грудня на Софіївській площі. Її урочисто відкриють 6 грудня, на День Святого Миколая.

Біля ялинки обладнають фотозону з QR-кодами благодійних фондів і кілька будиночків, де продаватимуть сувеніри.

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Ялинку встановлять за кошти меценатів. Демонтують її 10 січня 2025-го.

Водночас жодних розваг, ярмарків та масових заходів проводити не будуть.

Львів

Цьогоріч головною ялинкою Львова стане "випадково врятований саджанець".

"Центральну ялинку Львова подарує сім'я Ярослава та Ганни Підвірних із села Бірки. 20 років тому пані Ганна випадково знайшла маленький зламаний саджанець на дорозі. Завдяки турботі її чоловіка та онука деревце виросло у величезну красуню, яка вже не поміщається на подвір'ї.

І ось, після чотирьох років роздумів, родина вирішила подарувати ялинку місту", – розповіли у ЛМР.

18–метрову новорічну красуню прикрашатимуть ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на її верхівці можна буде побачити протитанковий "їжак" 2022-го.

Ялинку традиційно встановлять на площі перед Оперним театром. Її відкриють 5 грудня під колядки хору "Гомін".

Харків

Цьогоріч у Харкові головну ялинку міста встановили на станції метро "Університет". На ній вже сяють святкові вогники.

Традицію прикрашати ялинку в метрополітені започаткували у 2022 році.

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Івано-Франківськ

Ялинку Івано-Франківська встановлять на площі біля міського озера. Як і минулого року, вона буде штучною.

Відкриття новорічної красуні відбудеться 6 грудня. Також там встановлять будиночок Миколая, де діти зможуть писати листи та малювати малюнки для наших захисників.

Чернівці

Від початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях ялинку не встановлювали. Проте заступник міського голови Юрій Лесюк розповів, що цьогоріч вона таки буде. Ялинку встановлять у районі Соборної площі на проїжджій частині – навпроти скверу Дня вишиванки. Рух на цій вулиці перекриють.

На встановлення ялинки не планують витрачати кошти з міського бюджету.

Луцьк

Цього року у Луцьку планують прикрасити традиційне тріо ялинок, що ростуть у центрі. Крім того, місто прикрашатимуть різдвяною атрибутикою та ввімкнуть святкову ілюмінацію.

З міркувань безпеки відмовилися від проведення гучних концертів, але для жителів підготували цікаву програму, зокрема благодійний ярмарок, творчі проєкти, фестивалі та соціальні заходи для дітей. Також на Театральному майдані облаштують різдвяно-новорічну локацію.

Тернопіль

У відповідь на інформаційний запит "УП. Життя" у Тернопільській міській раді повідомили, що вже розпочали встановлювати головну ялинку міста. Ці роботи планують завершити до 5 грудня.

Святкове дерево прикрашатимуть патріотичними іграшками ручної роботи, які виготовляли вихованці освітніх і мистецьких закладів міста, а також жителі громади.

Водночас святкова програма не запланована, додали у міській раді.

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Рівне

Цьогоріч у Рівному ялинку планують встановити на Театральній площі. Її придбали ще у 2021 році для декорації під час фестивалю "Скрудж Фест". Про це у коментарі "Суспільному" розповів заступник рівненського міського голови Микола Дядюсь.

За його словами, Рівненський обласний драмтеатр звернувся до міської ради із проханням передати ялинку задля встановлення її на Театральній площі.

На встановлення новорічної красуні не видаватимуть коштів з бюджету міста.

Дніпро

29 листопада у Дніпрі розпочали встановлення головної ялинки міста. Її розташують на Кельнському бульварі.

Минулого року у місті встановили кілька святкових дерев у різних районах міста.

Ужгород

В Ужгороді вже розпочали монтувати новорічну ялинку. Цьогоріч її встановлять у центрі міста на площі Театральній.

Минулого року святкове дерево було на площі Шандора Петефі.

Полтава

У Полтаві вже теж розпочали роботи з встановлення зеленої новорічної красуні. Цього року її ставлять за кошти підприємців, повідомив "Суспільному" директор підприємства "Декоративні культури" Ігор Ляшко.

За його словами, ялинку прикрашатимуть іграшками, які є на підприємстві.

Окрім того, з 2 грудня по 24 лютого у місті працюватиме благодійний ярмарок.

Одеса

В Одесі розпочали роботи з монтажу новорічної ялинки. Її відкриють 6 грудня.

"Висота головної ялинки 20 метрів, а ширина – 9. Її верхівку традиційно увінчає різдвяна зірка.

Цього року ялинка буде прикрашена стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Поряд з ялинкою запланували розмістити декілька новорічних зон", – розповіли в Одеській міській раді.

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У яких містах не встановлюватимуть ялинок?

Кропивницький

У відповідь на інформаційний запит "УП. Життя" у Кропивницькій міській раді повідомили, що з початком повномасштабного вторгнення у громаді ухвалили рішення про недоцільність витрачати бюджетні кошти на придбання нової штучної зеленої красуні.

"Тому вже три роки поспіль прикрашаємо ялинки, які ростуть на площі перед Кропивницькою міською радою. Також зазначаємо, що програма святкування різдвяних свят в 2024 році не передбачена", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, на площі перед міською радою буде працювати "різдвяне містечко", де кропивничан і гостей міста пригощатимуть солодощами та гарячими напоями.

У Туристично-інформаційному центрі облаштують новорічну Резиденцію Святого Миколая, де усі охочі матимуть змогу зробити сімейне фото.

Кривий Ріг

У відповідь на інформаційний запит "УП. Життя" у Криворізькій міській раді повідомили, що в районах міста не будуть встановлювати новорічні ялинки.

Водночас у закладах, де є укриття, організують проведення святкових заходів.

Житомир

У Житомирській міській раді розповіли, що цьогоріч не планують прикрашати святкове дерево та проводити масові заходи до новорічних свят.

Водночас у міськраді зазначили, що хочуть організувати свято для малечі.

"Буде працювати маєток Філіпова (Дім української культури) як резиденція Святого Миколая. Тож ми запрошуємо вчителів та вихователів реєструвати своїх діток сюди на відвідини.

Їх чекатимуть майстеркласи, вони писатимуть листи до Святого Миколая, а також невеличка інтерактивна програма", – пояснила начальниця управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій.

Резиденцію планують відкрити 3 грудня. Її можна буде відвідати до 24 грудня включно, додали у ЖМР.

Вінниця

У коментарі для "УП. Життя" у Вінницькій міській раді повідомили, що цьогоріч у центральному парку не ставитимуть ялинки. Уже третій рік поспіль таке рішення ухвалили зважаючи на ситуацію в країні.

"Ми вважаємо, що в умовах війни потрібно спрямувати ресурси на підтримку захисників, які боронять наш спокій.

Крім того, відмова від святкувань – це знак солідарності з тими, хто зараз на фронті або втратив на війні близьку людину. Тому такі заходи, на нашу думку, не доречні", – кажуть у міськраді.

Черкаси

У цьому місті цьогоріч також відмовилися від встановлення ялинки. Про це у коментарі "Суспільному" розповіли у Черкаській міській раді.

"Головної ялинки на Соборній площі точно не буде. Щодо того, чи будуть якісь альтернативні рішення – вирішуватимуть на початку грудня", — зазначила начальниця управління культури міськради Валентина Шепецька.

Чернігів

Спочатку в Чернігові розглядали можливість встановлення новорічної красуні. Утім згодом стало відомо, що від ідеї відмовилися.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако під час загальноміської наради 29 жовтня, пише "Суспільне".

За його словами, відповідне рішення ухвалили зважаючи на результати опитувань та реакцію містян.

Водночас центр міста прикрасять святковою ілюмінацією.

Суми

У Сумах не будуть встановлювати головну ялинку. Натомість прикрасять живу, що розташована біля фонтану "Садко". На це не будуть витрачати кошти з міського бюджету, сказав заступник міського голови Станіслав Поляков.

Водночас жодних ярмарків не буде. Якщо дозволить безпекова ситуація, то, можливо, встановлять дитячі атракціони.

Миколаїв

У відповідь на запит "УП. Життя" у Миколаївській міській раді повідомили, що цьогоріч в місті не планують встановлювати головну ялинку та організовувати роботу ярмаркових містечок.

Воночас там не виключають того, що різдвяні дерева з'являться в закладах, установах та підприємствах Миколаєва.

Міська рада планує організувати заходи в період різдвяних свят, але з міркувань безпеки про них повідомлятимуть за декілька днів до проведення.

Чи встановлюватимуть новорічні ялинки у Херсоні, Хмельницькому та Запоріжжі наразі невідомо.