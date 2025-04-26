Як рятували тварин на прифронтовому Запоріжжі: найпухнастіший фоторепортаж
В одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області побувала ветеринарна місія.
Волонтери UAnimals лікували, оперували, чіпували та стерилізували близько 250 тварин – і домашніх, і безпритульних.
Фотографіями чотирилапих зоорятівники поділилися з "Українською правдою. Життя".
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В організації розповіли, що проводять такі благодійні місії приблизно раз на місяць.
До складу ветеринарної команди входять троє лікарів, які майже безперервно надають допомогу чотирилапим.
Під час роботи медиків трапляються й складні випадки, зокрема, ураження очей чи пухлини.
Нагадаємо, раніше "УП. Життя" розповідала історії підлітків-зооволонтерів, а також героїні відомого фото, яка на початку великої війни вивела з Ірпеня понад 20 тварин з інвалідністю.