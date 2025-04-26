Як рятували тварин на прифронтовому Запоріжжі: найпухнастіший фоторепортаж

В одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області побувала ветеринарна місія.

Волонтери UAnimals лікували, оперували, чіпували та стерилізували близько 250 тварин – і домашніх, і безпритульних.

Фотографіями чотирилапих зоорятівники поділилися з "Українською правдою. Життя".

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Ветмісію організували на прифронтовому Запоріжжі. Ось собаки, яких навідали ветеринари Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals

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В організації розповіли, що проводять такі благодійні місії приблизно раз на місяць.

До складу ветеринарної команди входять троє лікарів, які майже безперервно надають допомогу чотирилапим.

А тут – котики, яких також пролікували Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals

Під час роботи медиків трапляються й складні випадки, зокрема, ураження очей чи пухлини.

"Хвостикам" зазвичай допомагають троє лікарів Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals Ксенія Козенюк/UAnimals

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" розповідала історії підлітків-зооволонтерів, а також героїні відомого фото, яка на початку великої війни вивела з Ірпеня понад 20 тварин з інвалідністю.