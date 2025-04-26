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Як рятували тварин на прифронтовому Запоріжжі: найпухнастіший фоторепортаж

Олена Барсукова — 26 квітня, 09:05
Як рятували тварин на прифронтовому Запоріжжі: найпухнастіший фоторепортаж
Усі фото: Вікторія Козенюк/UAnimals

В одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області побувала ветеринарна місія.

Волонтери UAnimals лікували, оперували, чіпували та стерилізували близько 250 тварин – і домашніх, і безпритульних.

Фотографіями чотирилапих зоорятівники поділилися з "Українською правдою. Життя".

Натискайте на стрілочки, щоб переглянути фотогалерею.

Ветмісію організували на прифронтовому Запоріжжі. Ось собаки, яких навідали ветеринари
Ветмісію організували на прифронтовому Запоріжжі. Ось собаки, яких навідали ветеринари
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
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В організації розповіли, що проводять такі благодійні місії приблизно раз на місяць.

До складу ветеринарної команди входять троє лікарів, які майже безперервно надають допомогу чотирилапим.

А тут – котики, яких також пролікували
А тут – котики, яких також пролікували
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals

Під час роботи медиків трапляються й складні випадки, зокрема, ураження очей чи пухлини.

"Хвостикам" зазвичай допомагають троє лікарів
"Хвостикам" зазвичай допомагають троє лікарів
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" розповідала історії підлітків-зооволонтерів, а також героїні відомого фото, яка на початку великої війни вивела з Ірпеня понад 20 тварин з інвалідністю. 

Окрім рутинних процедур, лікарі стикаються і з важкими травмами у пухнастиків
Окрім рутинних процедур, лікарі стикаються і з важкими травмами у пухнастиків
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
Ксенія Козенюк/UAnimals
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