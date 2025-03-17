Як між собою спілкуються косатки? Українські полярники поділились унікальним записом

Дослідники Українського антарктичного наукового центру вперше опублікували запис "розмов" косаток.

Запис зробила минулорічна експедиція під час роботи у затоці Коллінз, зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.

"10 лютого 2024 року ми працювали в затоці Коллінз й побачили на крижинах 11 морських леопардів. Тож коли висаджувалися на острів, біля пришвартованого човна лишили увімкнений акустичний рекордер, щоб не проґавити можливість записати підводні вокалізації цих хижаків.

Але потім на записі несподівано виявили звуки групи косаток типу "В" (великі), які переважно полюють на тюленів", – розповів біолог антарктичної експедиції Вадим Ткаченко.

За звуками вчені відстежили, що група косаток із щонайменше трьох тварин періодично підходила дуже близько до залишеного човна. Ймовірно, вони полювали на тюленів.

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"Побачити косаток в районі нашої станції можна нечасто – зазвичай до десяти разів за рік. Водночас розшифровка записів показує, що косатки присутні поруч регулярно, навіть коли ми їх не бачимо за айсбергами та скупченнями льоду", – пояснює біологиня Національного антарктичного наукового центру Оксана Савенко.

Представлена візуалізація містить спектрограми (візуальне зображення спектра частот сигналу в часі) і осцилограми для 23 окремих сигналів, змонтованих у безперервний трек.

Записані сигнали дуже короткі. На шкалі часу можна бачити, що вони тривають десяті долі секунди, тому для відтворення трек уповільнили до 10–12% від оригінальної швидкості.

Ці сигнали перебувають переважно в ультразвуковому діапазоні, який не є доступним для сприйняття людини. Те, що ми чуємо під час відтворення, – це звуки, які потрапили в діапазон до 20 кГц, а також набір різних відлунь та інших коливань середовища.

"На аудіо – переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація косаток. Також до основних типів їхніх звуків належать свисти та ехолокаційні клацання", – зазначають полярники.

Косатки видають імпульсні звуки не за допомогою голосових зв’язок, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині.

"Цей механізм, як і розмаїття та функціональність звуків косаток й інших морських ссавців, до кінця не вивчено. Тож наші біологи приділяють особливу увагу таким акустичним дослідженням в Антарктиці", – йдеться у дописі.

Науковці використовують різні способи записування звуків. Один із них – цілодобовий пасивний моніторинг в одній локації. Він дозволяє визначати сезонну динаміку присутності різних видів морських ссавців.

Ще один варіант – акустичні тралення під час руху суден або моторних човнів впродовж морських виходів зі станції. Біологи також роблять записи під час зупинок човнів для спостережень за тваринами чи виконання інших робіт. Саме так були записані звуки косаток, якими поділились полярники.

Нагадаємо, раніше полярники показали, хто відбирає їжу у пінгвінів.