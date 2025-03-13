Хто відбирає їжу у пінгвінів? Українські полярники показали "крадія"

Українські полярники зафіксували момент, коли антарктична пташка сивка відбирає їжу у пінгвінів.

Відео поділились у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, сивка – це пташка, яка, як і пінгвіни, гніздується на острові Галіндез, де наразі перебуває й українська експедиція.

Сивка наземна і не плаває у воді, що ускладнює їй пошуки їжі. Однак часто користується перевагами сусідства з колонією пінгвінів.

"Сивка нападає на пінгвіна, який годує своє пташеня. Може дзьобати або бити крилами. Якщо "полювання" вдале, то їжа (паста з крилю) падає на сніг, а сивка одразу її з'їдає.

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На записах також видно, як інші пінгвіни намагаються прогнати білих "нахаб", але ті постійно повертаються", – розповідають полярники.

Загалом сивки живляться крилем з посліду тюленів та пінгвінів, виплювками мартинів та бакланів, не гребують будь-якою падлиною. Ці птахи перебувають у постійному пошуку їжі.

"Наші учасники експедицій жартують, що якби ці пташки були розміром з орла, то з’їли б усе живе, зокрема якогось неуважного полярника", – зауважують у дописі.

Нагадаємо, на острові Галіндез, де розташована українська дослідна станція "Академік Вернадський", вже проживають майже 4 тисячі пінгвінів.