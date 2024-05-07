Виїхати зможуть не всі? Кабмін оприлюднив правила перетину кордону для студентів-чоловіків
Як студентам-чоловікам виїхати за кордон на навчання?
Tom Werner/Getty Images
Уряд опублікував детальні правила перетину кордону для студентів-чоловіків.
2 квітня чоловікам дозволили виїжджати для навчання в іноземних вишах за програмою академічної мобільності. Однак, згідно з вимогами, оприлюдненими на сайті Кабінету міністрів, скористатися нею зможуть не всі охочі.
Вимоги оприлюднили на сайті Кабінету міністрів.
Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
- навчатися на денній формі у закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.
Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України
Для виїзду необхідні такі документи:
- е-квиток студента;
- засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- довідка від закладу освіти про направлення на навчання в іноземному виші із позначенням підстав співробітництва, строку навчального семестру та відсутність негативних оцінок і фактів перескладання заліків й екзаменів;
- підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному виші.
Нагадаємо, заборона на перетин кордону діяла з 28 лютого 2022 року.