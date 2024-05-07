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Виїхати зможуть не всі? Кабмін оприлюднив правила перетину кордону для студентів-чоловіків

Альона Павлюк — 7 травня, 18:54
Виїхати зможуть не всі? Кабмін оприлюднив правила перетину кордону для студентів-чоловіків
Як студентам-чоловікам виїхати за кордон на навчання?
Tom Werner/Getty Images

Уряд опублікував детальні правила перетину кордону для студентів-чоловіків.

2 квітня чоловікам дозволили виїжджати для навчання в іноземних вишах за програмою академічної мобільності. Однак, згідно з вимогами, оприлюдненими на сайті Кабінету міністрів, скористатися нею зможуть не всі охочі.

Вимоги оприлюднили на сайті Кабінету міністрів.

Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
  • навчатися на денній формі у закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.
Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України

Для виїзду необхідні такі документи:

  • е-квиток студента;
  • засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • довідка від закладу освіти про направлення на навчання в іноземному виші із позначенням підстав співробітництва, строку навчального семестру та відсутність негативних оцінок і фактів перескладання заліків й екзаменів;
  • підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному виші.

Нагадаємо, заборона на перетин кордону діяла з 28 лютого 2022 року.

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