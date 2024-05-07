Виїхати зможуть не всі? Кабмін оприлюднив правила перетину кордону для студентів-чоловіків

Як студентам-чоловікам виїхати за кордон на навчання?

Уряд опублікував детальні правила перетину кордону для студентів-чоловіків.

2 квітня чоловікам дозволили виїжджати для навчання в іноземних вишах за програмою академічної мобільності. Однак, згідно з вимогами, оприлюдненими на сайті Кабінету міністрів, скористатися нею зможуть не всі охочі.

Вимоги оприлюднили на сайті Кабінету міністрів.

Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

навчатися на денній формі у закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

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Для виїзду необхідні такі документи:

е-квиток студента;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

довідка від закладу освіти про направлення на навчання в іноземному виші із позначенням підстав співробітництва, строку навчального семестру та відсутність негативних оцінок і фактів перескладання заліків й екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному виші.

Нагадаємо, заборона на перетин кордону діяла з 28 лютого 2022 року.