Чи можуть студенти виїжджати за кордон? Відповідають МОН та юристи

Студенти-чоловіки можуть навчатися за кордоном у 2025 році

Після початку дії воєнного стану, 28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів заборонив студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Винятком були ті, хто навчався в іноземних вишах.

Відтоді Уряд двічі ухвалював рішення, які повертали заборону на виїзд для всіх здобувачів освіти.

2 квітня 2024 року стало відомо, що деякі студенти таки можуть перетинати кордон для участі у програмах академічної мобільності.

Тож хто нині зможе виїхати з України на навчання, на який період і які документи для цього потрібні – "УП. Життя" розпитала в адвокаток Марини Семенової і Лариси Величко та Міністерства освіти і науки.

Кому зі студентів можна виїжджати за кордон у 2025 році?

Взяти участь у програмі академічної мобільності можуть студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які не підлягають мобілізації.

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Ще одна умова – юнак повинен навчатися на денній формі та здобувати ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, йдеться у постанові Кабміну № 366. А також мусить здобувати освіту у виші державної або комунальної власності.

Водночас у коментарі "УП. Життя" у Міністерстві освіти і науки розповіли, що готові розглядати звернення щодо направлення для участі у програмах обміну навіть студентів приватних ЗВО. Умова – такі виші обов'язково повинні мати ліцензію на освітню діяльність.

Усі студенти можуть отримати дозвіл на виїзд за програмами академічної мобільності лише на один семестр.

"Хлопці-студенти мають змогу виїжджати за міжнародними програмами з початку 2024 року. Викладачі університетів також можуть їздити на конференції та програми підвищення кваліфікації. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник.

Звертаю увагу на те, що з 1 січня до 1 квітня 2024 року заклади вищої освіти направили за кордон для участі в програмах академічної мобільності 561 студента. Повернулися всі без винятку, – розповів заступник Міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За словами адвокатки Марини Семенової, виїхати за кордон також мають змогу курсанти-моряки, студенти та курсанти, які проходитимуть практичну льотну підготовку за кордоном. Для цього їм потрібен військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та довідка від закладу освіти.

При цьому для виїзду студенток, які не стоять на військовому обліку, немає особливих обмежень. Основний документ, який потрібен жінкам –довідка з університету, яка буде підтверджувати факт їхнього навчання.

Студентки можуть виїжджати за кордон на навчання майже безперешкодно IgorVetushko/depositphotos

Які документи потрібні для участі у програмах обміну і куди звертатися?

Щоб зареєструватися для участі у програмі академічної мобільності потрібно звернутися до відділу міжнародних зв'язків свого університету. Там порадять, які документи потрібно принести, щоб подати заявку. А також розкажуть про умови участі у конкретній програмі.

Якщо студента відібрали на програму обміну, йому надсилають запрошення на навчання від університету за кордоном. Тоді він мусить підготувати такі документи:

копію паспорта;

електронний студентський квиток;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

засвідчену копію договору з іноземним університетом про участь у програмі академічної мобільності;

довідку від закладу освіти про направлення на навчання за кордон.

Український університет самостійно укладає договір з іноземним вишем про участь студента у міжнародній програмі.

Довідку про направлення на навчання за кордон також треба отримати у своєму закладі освіти. У ній вказують термін навчання, пишуть про відсутність низьких балів у студента та перескладань іспитів за два останні семестри. Крім того, у довідці має бути підтвердження, що студент має відповідний рівень знання мови, якою викладатимуть в закордонному університеті, розповіли у МОН у коментарі "УП. Життя".

"Університети допомагають студентам у процесі оформлення документів для виїзду за кордон, надаючи необхідні довідки. Якщо здобувач освіти планує виїзд на навчання до іншої країни, йому потрібно буде отримати підтвердження про те, що навчання продовжується (довідка або витяг з наказу про зарахування)", – говорить адвокатка Лариса Величко

Далі студент мусить звернутися до ТЦК та СП. Щоб він мав змогу виїхати, представники центру комплектування ставлять відповідні відмітки у військово-обліковому документі юнака.

Для виїзду студенти мусять зібрати пакет документів з підтвердженням про участь у програмі gorgev/depositphotos

Що робити, якщо у виїзді відмовили?

Марина Семенова каже: однією з основних причин відмови може бути неправильне оформлення документів. А також відсутність ВОД з відмітками від ТЦК та довідки про навчання від університету. Тож перед подачею документів варто уважно ознайомитися з переліком і перевірити, чи маєте усі.

Якщо у студента є потрібні документи, і в Держприкордонслужбі відмовили у перетині кордону без пояснення причин, він може оскаржити таке рішення через адміністративний суд.

"Судові прецеденти показують, що відмови у виїзді часто є необґрунтованими. Документи можуть бути подані правильно, але для відмови не надали достатньо аргументів. У випадках відмови у виїзді студенту за програмою академічної мобільності, важливо звертатися до суду за захистом своїх прав, маючи на руках усі необхідні документи та підтвердження про участь у програмі", – радить Марина Семенова.

Бувають випадки, коли міжнародний відділ університету відмовляється надавати довідки та направлення на участь у програмі обміну. Тоді варто попросити пояснень у його працівників або керівництва вишу, говорить Лариса Величко.

Якщо про причини відмови не повідомили або ви з ними не погоджуєтеся, можна звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки.

Ще одна проблема, яка може виникнути у процесі оформлення навчання за кордоном – тривалий збір документів. До прикладу, за словами адвокатки, часто буває складно швидко отримати дозвіл на виїзд від ТЦК. Тож для того, аби встигнути вкластися в терміни, варто планувати паперову тяганину заздалегідь.