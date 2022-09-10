У "Дії" можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини: як це зробити

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
3335
10 вересня 2022

На порталі "Дія" запрацювала нова послуга, що дозволяє зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві зазначають, що протягом останніх двох років в Україні суттєво знизилася кількість усиновлених дітей. Цифровізація цього процесу покликана спростити українцям шлях до батьківства, особливо у час, коли через війну багато дітей опинилися без родини.

"Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап – заяву про консультацію щодо усиновлення в Дії – ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок – цифровізували реєстрацію кандидатом.

Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. У Дії цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії", – наголошує глава Мінцифри Михайло Федоров.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Читайте також: "Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни

Щоб подати заяву про усиновлення дитини, необхідно:

  • зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія";
  • обрати відповідну послугу у списку;
  • заповнити базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку хочете усиновити: стать, вік тощо;
  • дочекатися отримання даних з реєстрів (займає близько 15 хвилин).

Потім треба продовжити заповнювати заяву, завантаживши потрібні документи. Їхній перелік визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними. Після цього необхідно підписати заяву електронним підписом та надіслати її на опрацювання.

"Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна", – запевняють у Мінцифри.

Читайте також: У Раді пропонують дозволити приймати у патронатні сім’ї дітей, не поєднаних родинними зв’язками

Служба у справах дітей перевірятиме заяву 5 робочих днів. Після схвалення заяви співробітник служби має обстежити житло заявника на усиновлення, аби зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині.

Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.

Подати заяву на реєстрацію в кандидати можна за посиланням.

Нагадаємо, станом на 12 серпня 3182 дитини в Україні залишилися без батьківського піклування через повномасштабну війну.  

Читайте також: У Росії заявили про "усиновлення" тисячі дітей, депортованих з Маріуполя




 15776
Суспільство

"Бронік на нормальних грудях – це важко". Історії про будні жінок у війську від Лесі Литвинової та Анастасії Леонової

Олена Барсукова
 5948
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
 6497
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька

Головне на сайті


Суспільство

"Бронік на нормальних грудях – це важко". Історії про будні жінок у війську від Лесі Литвинової та Анастасії Леонової

Олена Барсукова
Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"
Шукали котів-дублерів для стрибка з висоти: продюсер фільму прокоментував звинувачення у жорстокості
"Винен" спецвипуск про війну: співвласник Playboy Україна назвав ймовірну причину закриття офісу
Як розпізнати суїцидальну поведінку в людини і куди звернутися, щоб допомогти: пояснює МОЗ
У "Дії" можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини: як це зробити
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька