У "Дії" можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини: як це зробити

На порталі "Дія" запрацювала нова послуга, що дозволяє зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві зазначають, що протягом останніх двох років в Україні суттєво знизилася кількість усиновлених дітей. Цифровізація цього процесу покликана спростити українцям шлях до батьківства, особливо у час, коли через війну багато дітей опинилися без родини.

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"Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап – заяву про консультацію щодо усиновлення в Дії – ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок – цифровізували реєстрацію кандидатом.

Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. У Дії цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії", – наголошує глава Мінцифри Михайло Федоров.

Щоб подати заяву про усиновлення дитини, необхідно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія";

обрати відповідну послугу у списку;

заповнити базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку хочете усиновити: стать, вік тощо;

дочекатися отримання даних з реєстрів (займає близько 15 хвилин).

Потім треба продовжити заповнювати заяву, завантаживши потрібні документи. Їхній перелік визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними. Після цього необхідно підписати заяву електронним підписом та надіслати її на опрацювання.

"Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безоплатна", – запевняють у Мінцифри.

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Служба у справах дітей перевірятиме заяву 5 робочих днів. Після схвалення заяви співробітник служби має обстежити житло заявника на усиновлення, аби зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині.

Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.

Подати заяву на реєстрацію в кандидати можна за посиланням.

Нагадаємо, станом на 12 серпня 3182 дитини в Україні залишилися без батьківського піклування через повномасштабну війну.