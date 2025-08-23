Як у 1991 році в Києві прапор УРСР замінили на український стяг – архівне відео

Спершу над Радою майоріли поруч український прапор та стяг УРСР

У вересні 1991 року під стінами Верховної Ради зібралися протестувальники, які вимагали підняти український прапор над куполом парламенту, де досі висів стяг УРСР.

Після тривалих переговорів за рішенням народних депутатів над Радою замайорів національний прапор.

Архівним відео цього дня поділилися в "Суспільному. Медіатека".

На ролику можна побачити, як над куполом Верховної Ради знімали прапор УРСР. У цей час один з учасників мітингу в гучномовець сказав: "Україна стала вільною державою, незалежною". Зняття стяга супроводжували радісними вигуками.

РЕКЛАМА:

Згодом на флагшток повернули два прапори – національний та УРСР. Натовп відреагував обуренням – присутні свистіла та скандували "Ганьба". Після протестів українців радянський прапор таки зняли.

Пізніше у промові до українців на майдані Незалежності дисидент і парламентар Левко Лук’яненко подякував протестувальникам за їхню позицію.

"Дали наказ секретарям повісити жовто-блакитний прапор. Вони повісили цей, але червоний залишили. То була ганьба і сміх. Увесь світ сміявся б, що ми поєднали цей благородний прапор, з яким ішли на боротьбу за самостійність, із тим кривавим, що за 73 роки зганьбив себе суцільними репресіями і захистом безправ’я", – виголосив громадський діяч.

Лук’яненко додав, що після цього група депутатів звернулася до першого президента України Леоніда Кравчука із закликом зняти радянський стяг.

"Сказали, що народ на площі не змириться, поки не буде скинутий червоний прапор", – розповів народний депутат.

Левко Лук’яненко зауважив, що хтось з оточення президента висловив думку, що поки не визнали український прапор державним, над Радою мають висіти два.

"Це викликало суцільне обурення з нашого боку. Зрештою Кравчук узяв мікрофон і звернувся до людей на площі, [сказавши] що вийшло непорозуміння, яке зараз виправлять.

Перемога жовто-блакитного прапора над червоним – це перемога ваша. Я дякую тим людям і вам за те, що так рішуче обурилися і вимагали усунути той червоний прапор", – промовив до натовпу народний депутат.

Раніше ми розповідали історію появи українського прапора та його шлях до офіційного визнання державним у 1992 році.