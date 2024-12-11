Чи реагують українці на нав’язливу поведінку чоловіків щодо жінок? Психологічний експеримент

Як українці реагують на гендерно зумовлене насильство у транспорті – експеримент

В Україні провели поведінковий експеримент, щоб дослідити реакцію людей на гендерно зумовлене насильство у громадському транспорті. Під час нього актори нав’язували розмову жінкам та вимагали звільнити місце.

Найчастіше на ці ситуації реагували люди віком 40-45 років, повідомили у Програмі розвитку ООН.

Під час експерименту актори розіграли у метро дві ситуації – "Нав’язливий пасажир" та "Звинувачення у зайнятому місці".

У першій чоловік намагався зав’язати розмову з жінкою, яка показувала, що почувається через це некомфортно. Актор був дуже наполегливим та ігнорував спроби діалогу.

Під час другої – чоловік заявляв, що жінка зайняла "його" місце. Він наполягав, щоб вона встала, навіть якщо поруч були вільні місця.

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Метою експерименту було вивчити реакцію свідків на несправедливу поведінку і перевірити, чи помітять вони дискомфорт жінки та чи втрутяться у ситуацію.

Виявилося, що гендерно зумовлене насильство найчастіше не толерують люди у віці 40-45 років. Пасажири 14-20 років проявили збентеженість, тривожність та розгубленість.

У молодих дівчат асоціальна поведінка викликала моральний осуд. Їхня реакція була впевненою та адекватною. Люди старшого віку відразу припиняли будь-які спроби порушити громадський спокій.

"Виявилось, що звуки жіночого голосу, який агресивно скаржиться, стали слабким сигналом для користувачів метрополітену. Також можна припустити, що в окремих випадках пасивне терпіння на джерело роздратування є одним з проявів пасивного замовчування гендерно зумовленого насильства", – йдеться у звіті.

Підсумки експерименту ПРООН

Разом з експериментом також провели опитування серед понад 1,2 тисячі пасажирів громадського транспорту.

П’ята частина респондентів іноді стикається з проявами насилля. Понад 18% один раз постраждали від невідповідної поведінки інших пасажирів. Більше ніж 20% опитаних не дозволяють дітям до 12 років самостійно користуватися громадським транспортом.

Щодо реакції на прояв насилля: 38% опитаних застосовували голос задля припинення неналежних дій, 28% вирішили не помічати ситуацію, тільки 5,5% звернулися за допомогою до поліції.

На запитання про те, чому респондент не втрутився в ситуацію, понад 19% відповіли, що відчували невпевненість. Ще 18% – не вважали за потрібне. 9% опитаних – боялися.

Чому люди залишалися бездіяльними? ПРООН

Понад 40% опитуваних вважають, що за безпеку повинні насамперед відповідати всі пасажири.

Серед основних факторів, що можуть покращити рівень безпеки в громадському транспорті, респонденти назвали встановлення тривожних кнопок для виклику допомоги, впровадження постійного відеонагляду в вагоні чи салоні, проведення навчань безпечних технік запобігання насильству.

Нагадаємо, опитування показало, що кожна третя жінка у ЄС зазнала сексуальних домагань, насильства та погроз вдома, на роботі чи у громадських місцях.