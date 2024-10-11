Від насичено-багряного до зеленого: українці спостерігали за полярним сяйвом

У ніч з 10 на 11 жовтня українці могли насолодитися полярним сяйвом, яке з’явилося у небі багатьох регіонів України.

Знімки багряного, пурпурового та зеленого світіння заполонили соцмережі.

"УП. Життя" зібрала найефектніші фото цього природного явища.

Полярне сяйво виникає через потік заряджених частинок, які магнітне поле Землі спрямовує до полюсів. Воно виникає у верхніх шарах атмосфери у вигляді світіння.

Цього разу за полярним сяйвом спостерігали жителі Київщини, Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Вінниччини, Сумщини, Миколаївщини, Одещини та інших регіонів.

ВІДЕО ДНЯ

Сяйво над Харковом @pashaxvi/Instagram

Полярне сяйво над Херсонщиною Катерина Кікоть/Facebook

Полярне сяйво у небі Харкова Володимир Кажанов/Facebook

Полярне сяйво у небі Харкова @pashaxvi/Instagram

Нещодавно вчені прогнозували виникнення полярних сяйв. 3 жовтня о 10:10 за київським часом сонячний спалах найвищого класу потужності X9.05 досяг свого піку, спричинивши короткохвильове вимкнення радіо над Африкою та Європою.

Наслідком потужного спалаху став викид корональної маси, спрямований у напрямку Землі. Виверження сонячної енергії було найбільшим з 2017 року.

Військовий на тлі полярного сяйва АЗОВ/Facebook

Спасо-Преображенський собор у Чернігові на тлі полярного сяйва Oleksandr Arendar/Facebook

Полярне сяйво у небі Херсонщини Катерина Кікоть/Facebook

Полярне сяйво у Ніжині @astronizhyn/Instagram

Астроном Володимир Кажанов радить: щоб побачити полярне сяйво, треба дивитися у північну сторону неба.

"Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, щоб був вид на обрій.

Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше)", – написав він на своїй Facebook-сторінці.

Небо над Києвом @Zoreslav4yk/X

Полярне сяйво над Гостомелем @jb_wntlv/X

Полярне сяйво у небі над Києвом @mr_delson/X