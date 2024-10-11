Усі розділи
Підтримати УП

Від насичено-багряного до зеленого: українці спостерігали за полярним сяйвом

Альона Павлюк — 11 жовтня, 13:31
Від насичено-багряного до зеленого: українці спостерігали за полярним сяйвом
Полярне сяйво над Харковом
@pashaxvi/Instagram

У ніч з 10 на 11 жовтня українці могли насолодитися полярним сяйвом, яке з’явилося у небі багатьох регіонів України.

Знімки багряного, пурпурового та зеленого світіння заполонили соцмережі.

"УП. Життя" зібрала найефектніші фото цього природного явища.

Полярне сяйво виникає через потік заряджених частинок, які магнітне поле Землі спрямовує до полюсів. Воно виникає у верхніх шарах атмосфери у вигляді світіння.

Цього разу за полярним сяйвом спостерігали жителі Київщини, Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Вінниччини, Сумщини, Миколаївщини, Одещини та інших регіонів.

ВІДЕО ДНЯ
Полярне сяйво у Харкові
Сяйво над Харковом
@pashaxvi/Instagram
Полярне сяйво, Херсонщина
Полярне сяйво над Херсонщиною
Катерина Кікоть/Facebook
Полярне сяйво у Харкові
Полярне сяйво у небі Харкова
Володимир Кажанов/Facebook
Північне сяйво у Харкові
Полярне сяйво у небі Харкова
@pashaxvi/Instagram

Нещодавно вчені прогнозували виникнення полярних сяйв. 3 жовтня о 10:10 за київським часом сонячний спалах найвищого класу потужності X9.05 досяг свого піку, спричинивши короткохвильове вимкнення радіо над Африкою та Європою.

Наслідком потужного спалаху став викид корональної маси, спрямований у напрямку Землі. Виверження сонячної енергії було найбільшим з 2017 року.

Військовий та полярне сяйво
Військовий на тлі полярного сяйва
АЗОВ/Facebook
Полярне сяйво у Чернігові
Спасо-Преображенський собор у Чернігові на тлі полярного сяйва
Oleksandr Arendar/Facebook
Полярне сяйво на Херсонщині
Полярне сяйво у небі Херсонщини
Катерина Кікоть/Facebook
Полярне сяйво, Ніжин
Полярне сяйво у Ніжині
@astronizhyn/Instagram

Астроном Володимир Кажанов радить: щоб побачити полярне сяйво, треба дивитися у північну сторону неба.

"Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, щоб був вид на обрій.

Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше)", написав він на своїй Facebook-сторінці.

Полярне сяйво над Києвом
Небо над Києвом
@Zoreslav4yk/X
Північне сяйво у Гостомелі
Полярне сяйво над Гостомелем
@jb_wntlv/X
Північне сяйво у Києві
Полярне сяйво у небі над Києвом
@mr_delson/X
Північне сяйво над Дніпром
Полярне сяйво у Дніпрі
Олег Денисенко/Facebook
Читайте також :
Фото Багряне, фіолетове й червоне небо: в Україні спостерігали за рідкісним полярним сяйвом
Реклама:

Головне сьогодні