На Сонці відбувся потужний спалах: він може спричинити північні сяйва на Землі

Потужний спалах створив перебої у радіозв'язку над Європою та Африкою

3 жовтня о 10:10 за київським часом сонячний спалах найвищого класу потужності X9.05 досяг свого піку, спричинивши короткохвильове вимкнення радіо над Африкою та Європою.

Дослідники стверджують, що колосальне виверження сонячної енергії було найбільшим з 2017 року, пише Space.com із посиланням на дані Центру прогнозування космічної погоди США (Space Weather Prediction Center).

Сонячний спалах виник з групи плям на поверхні зірки під назвою AR3842. 1 жовтня на цій ділянці Сонця вже стався потужний вибух класу X7.1, який спричинив викид корональної маси – шлейфу плазми та магнітного поля.

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Ця енергія досягне Землі між 3 та 5 жовтня і, ймовірно, спровокує геомагітні бурі та, як наслідок, полярні сяйва.

Поки достеменно не відомо, чи викличе такий же ефект вибух X9.05. Однак попередні висновки науковців свідчать про те, що наслідком потужного спалаху дійсно був викид корональної маси, спрямований у напрямку Землі.

Насправді космічна погода досить мінлива і непередбачена, тому варто дочекатися більш точних прогнозів синоптиків.

Водночас вибух на Сонці спричинив відключення радіо, яке спостерігали над Європою та Африкою. Короткочасне послаблення зв’язку стало наслідком випромінювання від спалаху, яке іонізувало верхні шари атмосфери і "поглинуло" сигнали.

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Рекордний спалах X9.05 став найпотужнішим у цьому сонячному циклі. Схожі за силою вибухи на Сонці востаннє траплялися у вересні 2017 року – у фазі спаду активності зірки.

Спалахи X-класу є найсильнішими типами сонячних вивержень, які можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Нагадаємо, у 2024 році Сонце досягло піку свого 11-річного піку активності. На його поверхні з'явилася рекордна кількість плям, що свідчить про наближення підвищеної активності.

"Сонячний максимум" уже викликав багато потужних спалахів на поверхні зірки та геомагнітних бурь, через які виникало північне сяйво.