Більше половини українців підтримують право на цивільне партнерство для ЛГБТ: опитування

Соціологічні дослідження демонструють постійний приріст частки українського суспільства, яка позитивно ставиться до необхідності захисту членів ЛГБТ+ спільноти. Останні дані також показали, що понад половина українців підтримує право на цивільні партнерства.

Про це свідчать результати опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене в травні.

За даними соціологів, у 2024 році 68% українців повністю (39%) або скоріше (29%) погодилися із твердженням про те, що члени ЛГБТ+ спільноти мають бути захищеними від дискримінації.

Ще 13% не дали однозначної відповіді – вони обрали варіант "як не погоджуюсь, так і погоджуюсь" або "не знаю".

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Водночас серед репрезентативної вибірки 18% учасників скоріше або повністю не погоджуються з тим, що представників ЛГБТ+ треба захищати від дискримінації.

Схожі результати соціологи отримали щодо твердження про те, що ЛГБТ+ люди повинні мати такі ж права, як інші. Серед опитаних 42% українців повністю погодилися з цим твердженням, ще 26% скоріше погодилися, а однозначно негативну відповідь дали ще 11% учасників.

Ідею впровадження інституту цивільних партнерств в Україні позитивно оцінили 55% учасників опитування, серед яких однозначно схвальну відповідь дали 28%. Повністю не погодилися з наданням такого права 15% опитаних.

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Переважна більшість українців (71%) визнала, що злочини проти членів ЛГБТ+ спільноти повинні розслідувати належним чином, а кривдники – покарані.

Соціологи спостерігають постійний приріст частки суспільства, яка погоджується із важливістю захисту ЛГБТ+ спільноти від дискримінації.

З грудня 2019 року кількість українців, які підтримують ідею захисту меншини, зросла майже вп’ятеро.

Частка однозначно негативної оцінки цього твердження скоротилася на 16%, порівняно з даними за грудень 2019 року.

Фахівці КМІС провели понад 2,5 тис. телефонних інтерв’ю протягом травня 2024 року. Учасниками опитування стали українці з усіх регіонів країни, крім тимчасово окупованих територій станом на 23 лютого 2022 року.

Раніше дослідження Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Центру "Наш світ" показало, що понад 70% українців вважають, що ЛГБТ+ люди повинні мати ті самі права, що й решта українців.