Як українці привітали своїх захисників і захисниць: добірка побажань

Сьогодні Україна вперше відзначає День захисників і захисниць 1-го жовтня. Такі зміни відбулися після того, як православна і греко-католицька церкви України перейшли на новий календар. Раніше день був прив'язаний до свята Покрови, яке відзначали 14-го жовтня.
Багато міст зупинилося зранку, щоб вшанувати пам’ять своїх героїв – о 9-й ранку була хвилина мовчання за тими, хто загинув. У соцмережах теж ніхто не забув про подвиги оборонців.
Усіх захисників і захисниць у відео привітав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Він нагадав про всіх, хто боронить і допомагає: від ЗСУ, СБУ, поліцейських до лікарів, рятувальників, енергетиків і вчителів.
Крім того, Залужний додав, що ворогу не вдасться знищити нашу державу – і ми це доводимо щодня на кожному клаптику землі.
"Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен Захиснику і кожна Захиснице", – говорить Головнокомандувач.
Національна гвардія України виклала чуттєве відео, яке нагадує про сильних дух українців.
"Ми втрачаємо побратимів, посестер, ми оплакуємо рідних, ми втрачаємо коханих. Ми обрали не тікати, а битися. Ми мріємо, оплакуємо, сміємось, тренуємося. Боремось, за право жити. Ми захищаємо рідну землю. Про наші вчинки будуть пам'ятати покоління у всьому світі. З Днем захисників і захисниць України! Спільно до Перемоги!" – каже гордо закадровий голос, поки на відео з’являються різні військові.
Також привітали й прикордонники. У ньому нагадали про перевтілення із вчорашніх вчителів, столярів у воїнів, які йдуть до перемоги.
"З Днем захисників і захисниць України!", – пишуть в дописі охоронці кордону.
Читайте також: "У моєму тілі знайшли 15 уламків". Історія прикордонника, який віддав службі в армії 27 років
Привітали своїх і захисників активісти, громадські діячі, та інші.
"Вітаю вас і дякую вам. Вас і ваші родини. Всіх, хто захищає нас на землі. І особливо тих, хто захищає нас на небі.А вони роблять це. Я вірю і знаю",– написала авторка та медична редакторка Наталія Бушковська.
Водночас професор і лікар Ольга Богомолець нагадала про історичне значення цієї війни та славетних предків: від Володимира Мономаха, козаків та повстанців минулих століть. Вона підкреслила ще раз: українцям є за що боротися – і це єдина соборна Україна з вільним і щасливим народом.
Дмитро Живило, директор громадської організації, теж подякував усім, хто захищає нашу країну власним життям.
"Ви бережете нас, але намагайтеся зберегти і себе!
Вічний уклін тим, хто віддав власне життя за життя України!
Вічна вдячність тим, хто продовжує боронити нашу свободу!" – пише він.
Письменниця Олена Павлова привітала захисниць і захисників за допомогою оригінальної листівки, яка зображує їх як котиків і киць.
А Галина Деркач, яка працює в туристичній компанії, подякувала за самовідданість, мужність та подвиги щодня.
"Ви – справжнє світло, що освітлює нашу дорогу до майбутнього!, – додала вона.
Читайте також: Скільки пар одружились у День захисників і захисниць – розповіли у Мін’юсті