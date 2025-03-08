Як українці ставляться до Міжнародного жіночого дня? Результати опитування

Кожен четвертий українець (23%) вважає Міжнародний жіночий день 8 березня своїм улюбленим святом. Із 2017 року цей показник зменшився на 26%.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У ході опитувань українцям пропонували з переліку релігійних, державних і міжнародних свят обрати не більше п'яти найбільш важливих чи улюблених. За підрахунками соціологів, близько чверті учасників дослідження (23%) назвали таким Міжнародний жіночий день 8 березня.

Фото: КМІС

Науковці зауважили, що протягом останніх восьми років ставлення до цього дня серед українців стабільно погіршувалося. Якщо у 2017 році половина (49%) опитаних обирали 8 березня улюбленим або важливим для себе святом, то до 2024 року ця частка знизилася до 21%.

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У 2025 році відбулося незначне збільшення прихильників Міжнародного жіночого дня – їх побільшало на два відсотки.

Автори роботи пояснюють таку зміну стабілізацією ставлення до свята після періоду різкого погіршення. Вони додають, що попри загальне зниження кількості прихильників Міжнародного жіночого дня, він залишається важливим для частини суспільства.

Дослідження показало існування зв'язку між регіоном проживання респондента до початку повномасштабного вторгнення та його ставленням до свята 8 березня. Найбільше прихильними до цього дня є мешканці східних регіонів країни (40%), найменше – західних областей (6%).

У Центрі України кожен четвертий (24%) вважає Міжнародний жіночий день важливим або улюбленим, а на Півдні таких людей 32%.

За спостереженнями фахівців КМІС, стать і вік не впливають на популярність цього свята.

Як свята серед українців найбільш популярні?

Дані дослідження свідчать, що серед українців протягом останніх років першість утримують релігійні свята – Різдво (70%) та Великдень (69%).

Наступним після них за популярністю є День Незалежності України, який вважають улюбленим або важливим 54% опитаних.

Раніше фахівці КМІС зауважували, що за останні 11 років ставлення українців до цього свята "радикально змінилося", адже у 2013 році воно було одним із найменш популярних.

Серед українців також зменшилася кількість прихильників Нового року. Якщо раніше його популярність була також ж, як і Різдва, то тепер це свято назвали важливим лише половина учасників опитування (50%).

Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України, який підтримали 44% респондентів.

Фото: скриншот/КМІС

"[Це] свідчить про значну повагу до військовослужбовців та вдячність за захист і героїчну боротьбу з ворогом у відстоюванні незалежності та суверенітету країни.

За даними інших наших досліджень, рівень довіри до ЗСУ є найвищим серед всіх соціальних інститутів (92%), тому його популярність могла б бути і вищою. Можливо, проблема в тому, що це відносно молоде свято, започатковане у 2014 році", – вважають автори роботи.

Фахівці КМІС кажуть, що від 2021 року серед українців зросла роль національних свят, показники яких "значно перевищують" період до початку повномасштабної війни.

При цьому дедалі менше українців демонструють підтримку свят радянської спадщини, як-от Дня перемоги та Дня праці.

Фото: скриншот/КМІС

Опитування проводили фахівці Київського міжнародного інституту соціології протягом 4-9 лютого 2025 року. У дослідження взяла участь тисяча респондентів віком понад 18 років.

Учасників, які проживають на підконтрольних Україні територіях, опитували методом телефонних інтерв'ю.

Раніше соціологи розповідали, як змінилося ставлення українців до свят станом на 2024 рік.