Найменш популярні – День праці і 9 травня. Які свята для українців є найважливішими?

У межах опитування українці обирали в переляку свят ті, які вважають улюбленими чи важливими.

Найменш популярними святами серед українців є День праці 1 травня та День перемоги 9 травня. Найпопулярнішими протягом понад 10 років залишаються Різдво та Великдень.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Соціологи провели всеукраїнське опитування, щоб з’ясувати суспільне ставлення до свят, зокрема Дня праці та Дня Перемоги. Результати порівняли із відповідями за попередні роки.

Відтак, найменш популярними серед українців є День праці (4% опитаних) та День перемоги (11% опитаних).

Згідно зі звітом КМІС, українці найбільше змінили своє ставлення до 9 травня. Якщо у 2010 році 58% респондентів обирали День перемоги одним із улюблених або важливих, то в 2024 році відсоток таких відповідей скоротився на 47%.

У період між 2010 та 2013 роками, а також між 2021 та 2023 роками відбулися два найбільші спади суспільної прихильності до Дня перемоги.

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"Вочевидь, це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято", – говорять про причини зміни громадської думки автори дослідження.

День праці 1 травня завжди мав незначну популярність, однак після 2021 року кількість українців, які погоджувалися із твердженням про те, що ця дата – важлива для святкування, скоротилася втричі – від 12% до 4%. Наразі це свято користується найменшою популярністю серед громадян.

Разом із тим, національне свято День захисників (від 2021 року і захисниць) України з кожним роком набуває популярності. Згідно з результатами опитування, у 2017 році лише 10% українців вважали це важливим святом. Цього року їхня кількість збільшилася до 58%. Найбільш разючі зміни в суспільному ставленні до цієї дати відбулися в період від 2020 до 2023 року. Тоді приріст прихильників склав 41%.

"Дослідження показало, що загалом українці ставляться до свят з любов'ю та повагою", – зазначають дослідники.

Цьогоріч усі опитані мали щонайменше одне улюблене свято. Водночас минулого року 2% респондентів до жодного свята не ставилися як до важливого або улюбленого.

Найбільш популярними серед українців є такі свята:

Різдво Христове обрало 70% опитаних;

Великдень – 68%

День Незалежності України – 64%;

Новий рік – 47%;

День Конституції України – 28%;

Міжнародний жіночий день – 21%;

Трійця – 17%.

Опитування громадської думки було проведене методом телефонних інтерв’ю упродовж 17-23 лютого 2024 року. 1052 повнолітнім респондентам пропонували обрати з переліку Державних свят України ті, які, на їхню думку, є найбільш важливими чи улюбленими. Учасники опитування також могли відмовитися відповідати, обрати варіант "Важко сказати" або не обрати жодного.

До участі не були залучені мешканці тимчасово окупованих територій та особи, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше ми розповідали про те, що 82% українців не довіряють Московському патріархату, 63% опитаних підтримують його заборону, при цьому 12% не вважають, що державі варто втручатися у справи церкви.