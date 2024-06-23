Млинці на сніданок і купання в крижаному океані: полярники показали святкування Мідвінтера

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" відзначили Мідвінтер – свято Середини зими.

При цьому вони дотримуються традицій, більшість з яких перейняли ще від британських колег.

Як повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі, Мідвінтер відзначали 21 червня – цієї доби на крижаному континенті найдовша ніч і найкоротший день.

Святковий день в українських зимівників почався з млинців від очільника експедиції Юрія Отруби – за традицією, саме він в Мідвінтер має приготувати сніданок для всієї команди.

Юрій Отруба, керівник 29-ї експедиції Фото: НАНЦ

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"Млинці були з різними начинками, й полярники кажуть, що вийшло дуже смачно.

Відтак тривали спортивні змагання: ходьба драбиною, перетягування канату і навіть стрільба з німецької пневматичної гвинтівки. Нескладно здогадатися, кого наші полярники уявляли як ціль", – розповідають у НАНЦ.

Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ

Головною традиційною подією Мідвінтера полярники називають купання в Південному океані. Його температура у цей час сягає до -2 С°.

"Хоч погода й видалася на рідкість тихою та безвітряною, а небо навіть "показувало" перламутрові хмари, проте через високу вологість на дворі відчувалося доволі холодно.

Та це не стало перепоною: всі учасники та учасниці експедиції по черзі занурилися в океан. Новачки, яких у 29-й УАЕ більшість – 10, у такий спосіб успішно пройшли посвяту в зимівники", – розповідають полярники.

Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ

Оскільки Мідвінтер відзначає вся антарктична спільнота, то важливою частиною свята є взаємні привітання різних станцій. Українські полярники розробили та розіслали колегам власну листівку.

Нагадаємо, до українських полярників вдруге за місяць навідався імператорський пінгвін.