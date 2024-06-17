До українських полярників вдруге за місяць навідався імператорський пінгвін

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" вдруге від початку червня навідався імператорський пінгвін. До цього їх не бачили біля станції чотири роки.

Знімками гостя поділився Національний антарктичний науковий центр.

Полярники кажуть, що імператорський пінгвін вивчає будівлю самої станції – він уже роздивлявся великий паливний бак із пальмами, основний вхід, пожежний вихід біля кубриків, а також метеоґанок.

На початку червня науковці з "Вернадського" розповідали про перший візит цього птаха на острів Галіндез, де розташована українська станція.

Це молодий пінгвін, який нещодавно полишив батьків. Фото: Анна Соіна, НАНЦ

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Тоді він став справжнім сюрпризом для полярників, адже імператорські пінгвіни не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 кілометрів від станції.

Востаннє появу імператорського пінгвіна біля станції українські полярники фіксували в грудні 2020-го. Фото: Анна Соіна, НАНЦ

"Востаннє появу імператорського пінгвіна біля станції наші полярники фіксували в грудні 2020-го. Цього ж разу він спершу кілька днів гуляв островом, вподобавши місце біля геомагнітної обсерваторії. Потім залишив Галіндез, а тепер знову повернувся", – розповідають у НАНЦ.

Біологи відзначають, що це молодий пінгвін, який тільки нещодавно полишив батьків. У такому віці для них типові поодинокі мандри, адже вони ще не беруть участі в розмноженні й активно вивчають навколишній світ.

Імператорські пінгвіни зазвичай гніздуються за 300 км від "Вернадського" Фото: Анна Соіна, НАНЦ

Згодом на іншому боці острова Галіндез під час морського виходу полярники помітили з човна ще одного великого пінгвіна, але льодова ситуація не дозволила їм підійти близько й визначити, що це за вид.

"Ймовірно, це був або другий імператорський пінгвін, або ж королівський – вони трохи менші за розмірами, але теж величенькі й не живуть в цій місцевості (надають перевагу теплішим Субантарктичним островам). Тож з нетерпінням чекаємо, чи вдасться нашим біологам зустріти того другого гостя", – кажуть полярники.

Нагадаємо, наприкінці травня українські полярники натрапили на групу горбатих китів і косаток, в якій було до восьми дорослих тварин.