У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна знайти безпритульну тварину і взяти її в родину

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" з'явилася можливість знайти та взяти в родину бездомну тварину. Спеціальний сервіс об'єднує інформацію про чотирилапих з усіх притулків столиці.

Про це під час брифінгу повідомила проєктна менеджерка застосунку Юлія Устич.

Серед сервісів порталу послуг Києва з'явився розділ "Адопція тварин". Для зручності в застосунку можна скористатися фільтрами, обмеживши параметри пошуку залежно від віку, статі, типу чотирилапого.

Натиснувши на картку тварини, можна знайти її фото та детальну інформацію про неї. Також на сторінці містяться дані про те, де проживає собака або кіт, та контакти людини, яка піклується про неї.

Охочі прийняти до себе чотирилапого можуть зробити це, натиснувши на кнопку "Запропонувати дім". Так опікун тварини отримає сповіщення про те, що кота чи собаку хочуть прихистити.

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Розгляд заяви на адопцію тримає до трьох днів. Після схвалення опікуна охочі взяти собі тварину отримають сповіщення з інформацією про можливість знайомства з твариною.

Передачу безпритульного хвостатого проводитимуть відповідно до правил притулку, звідки її забиратимуть.

Також у "Києві Цифровому" доступна функція збереження анкети хвостатого або її поширення.

Наразі в застосунку можна переглянути анкети сотні хвостатих, зокрема 32 котів і 68 собак.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, наразі у столичних притулках утримують понад сім тисяч тварин.

"Ця кількість постійно зростає, зокрема, через ведення військових дій. Майже щодня волонтери та військові привозять тварин, яких вдається врятувати, і намагаються їх прилаштувати у відносно безпечному Києві", – розповів посадовець.

Він додав, що можливістю адопції тварин можуть скористатися не лише жителі Києва, а й мешканці інших міст країни та іноземці.

"Ми закликаємо людей за можливості не купувати тварин, а прихищати тих, хто втратив домівку і перебуває в притулках", – наголосив Олександр Возний.

Раніше ми розповідали про київський центр адопції Patron Pet Cente, який дарує нове життя тваринам із фронту.