Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

В Україні через війну побільшало безпритульних тварин. Часто їх залишають власники, які евакуюються з небезпечних територій.

У тилових областях України кількість тварин у притулках зросла на 20-30%, у зооволонтерів з прифронтових регіонів на 60%, а біля фронту – на 100%, зазначають на сторінці зоозахисної організації Save Pets of Ukraine.

Далеко не всім чотирилапим щастить знайти нову домівку, та все ж багатьох забирають в дім нові власники.

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Та наскільки благородним би це не виглядало, насамперед такий вчинок – величезна відповідальність.

"Українська правда. Життя" дізналася, з якими складнощами можуть зіштовхуватися нові власники тварин, на що варто звернути увагу перед тим, як взяти кота або собаку у свій дім, як потрібно готуватися та чого робити не варто.

Про це розповіли:

шеф-редакторка напряму тематичних медіа Агенції медійного росту "Або" Ірина Андрейців;

зоопсихологиня Тетяна Шуляк з центру врятованих тварин "Урса";

директорка притулку "Kitty House" Міла Кобзар, .

засновниця центру врятованих тварин "Урса" Ярослава Коба;

ветеринарка, грумерка Яна Коханюк.

керуюча директорка центру врятованих тварин "Урса" Аліна Турчин.

Тварина в домі – це іноді повна зміна звичного способу життя

Журналістка Ірина Андрейців три роки тому разом з чоловіком вирішила завести собаку.

Пара роздивлялася різні проєкти, групи в соцмережах, на зразок "Хочу собаку", де була інформація про тварин, яких прилаштовували на тимчасове проживання волонтери.

"Зупинили свій вибір на притулку, де тварини переважно перебували на перетримці. Там за ними доглядають волонтери, а живуть вони в умовах, наближених до домашніх. Вони ж і шукають для них родини", – пригадує жінка.

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Там подружжя знайшло цуценя, яке їм дуже сподобалося. Та поки вони визначилися остаточно і написали волонтерам, цю собаку вже забрали.

Тоді волонтерка з того ж закладу повідомила, що в неї якраз сьогодні з’явилися нові цуценята, мама яких жила раніше на вулиці.

"Так ми і знайшли свого", – каже Ірина Андрейців.

Матір цуценя жила на вулиці. Є припущення, що її покинули там колишні власники.

"Матір нашого собаки тинялася раніше вулицями, підбирала та їла сміття. Люди, які мали дачі неподалік її місця знаходження, побачили тварину і забрали до себе", – зазначає Ірина Андрейців.

Вже потім вони повели її до ветеринара на огляд. Виявилося, що собака – вагітна. В неї народилося шестеро цуценят, щоб їх віддати в добрі руки, звернулися за допомогою до працівників притулку. От саме одного з них взяли собі Ірина Андрейців з чоловіком.

Згодом виявилося, що чотирилапий – дуже тривожний та схильний до агресії через страх.

"Як пояснили нам кінологи, мама нашого цуценяти у період вагітності переживала великий стрес. Тому у дитинчати ще в утробі піднімався рівень гормону кортизолу, і це спровокувало те, що пес народився дуже тривожним", – каже власниця тварини.

Собака боїться чужих людей, до "своїх" же він дуже добрий.

Подружжя, щоб відкорегувати його поведінку, працювало з різними фахівцями. Ті пояснили їм, що цю ситуацію ніколи не вдасться виправити повністю. Адже тут нашарувався досвід і генетика від мами.

"Від кінологів ми дізналися, що такі випадки поодинокі, але вони існують", – додає Ірина Андрейців.

Жінка каже, що вони обмежені в плані відвідування чи прийому гостей, оскільки пес не сприймає чужих людей. До них можуть приходити лише ті, кого тварина вже знає. Це мусить бути контрольоване середовище.

Ще один нюанс, за словами Ірини Андрейців, тварина хоч і схожа на лайку, та не має конкретної породи, і через це в неї можуть проявлятися дуже багато різних рис характеру і поведінки.

"Тепер я зрозуміла, що перед тим, як заводити собаку, нам потрібно було підготуватися ретельніше. Наприклад, проконсультуватися з кінологом для того, щоб він допоміг підібрати собаку під наші потреби і спосіб життя", – роздумує жінка.

Консультація фахівця, на її думку, завжди є дуже важливою. Це економить сили, час і гроші. Загалом, покращує якість життя людини з якими живе тварина.

"Та те, що в собаки є поведінкові проблеми, не означає, що ми любимо його менше", – зазначає власниця.

Що варто знати перед тим, як завести тварину

Перед тим, як наважитися стати власником тварини, потрібно зрозуміти, для чого саме вона вам, зазначила зоопсихологиня Тетяна Шуляк.

"Будь-які стосунки, не важливо з людьми вони чи з тваринами, повинні бути свідомим. Не рекомендую заводити їх з жалю. Думка: "Ой бідний котик-песик, я його врятую" – не працює", – додає вона.

Допомогти всім просто не можливо. А стосунки, побудовані на жалості, можуть провокувати певні проблеми, адже людина буде очікувати вдячності від тварини, а це так не працює.

Перед тим, як ухвалити рішення про тварину:

ознайомтесь з їхніми офіційними правами

Вони сформовані згідно з концепцією 5 свобод тварин, яка міститься у Всесвітній декларації добробуту тварин:

від голоду та спраги;

від дискомфорту;

від болю, травм та хвороби;

природної поведінки;

від страху і стресу.

На ці права зобов’язаний зважати кожен власник тварини.

Все, що порушує цих 5 свобод – це жорстоке поводження з тваринами і карається як адміністративне (ст. 89 КУпАП) чи кримінальне (ст. 299 ККУ) правопорушення.

попередньо узгодьте бажання завести тварину з партнером/партнеркою

Приймати подібне рішення самостійно, за словами Тетяни Шуляк, – не можна. Все потрібно проговорити, щоб не було непорозумінь в майбутньому.

зверніть увагу на те, чи є у вас діти та, чи плануєте їх мати

Після їхнього народження кіт чи собака можуть просто стати зайвими. Іноді в дитини на них може проявитися алергія, і це також важливо врахувати.

"Хоч бувають зовсім різні випадки. До прикладу, у моєму досвіді було прилаштування дорослої собаки в сім’ю з дитиною. Там не склалося. Пса евакуювали з фронту, ми не розуміли, як він жив до цього і які травми мав.

Як виявилося, в нього була дуже велика агресія на дітей, тому його повернули назад в притулок", – додає засновниця центру врятованих тварин "Урса" Ярослава Коба.

Є, за її словами, і щасливі історії. Якось у сім’ю, де була 5-річка, взяли мале цуценя. Вони разом росли та розвивалися.

Зважте свої емоційні, фізичні та фінансові ресурси

"Варто пам’ятати, якщо тварина молода, то може жити 15-20 років. Їй необхідно приділяти по кілька годин у день: зважати на всі її потреби, гратися з нею, лікувати тощо", – каже зоопсихологиня.

Власник собаки зобов'язаний її вигулювати. Їм для повноцінного життя потрібні інші тварини, оскільки, вони істоти соціальні. Багато часу доведеться виділити на навчання команд, наголошує Ярослава Коба.

Кошенят доведеться привчати до туалету, це також може зайняти чимало часу.

До прикладу, пси можуть гризти взуття і меблі. Коти можуть справляти потреби у вазонах.

Міла Кобзар з улюбленцем

Часто люди беруть собі красивих великих псів (алабаїв, бультер'єрів), каже Ярослава Коба, щоб вони захищали їм житло.

Потім скаржаться, що не можуть втримати тварину на повідку.

Нарікають, що бояться, щоб собака нікого не покусала і повертають їх назад в притулок. Про це необхідно подумати заздалегідь.

Варто не забувати, що утримувати тварину вдома – це не дешево. Їй потрібне якісне харчування, медичне обслуговування, засоби гігієни, консультація кінолога, зоопсихолога тощо.

"Пам’ятайте про робочі відрядження чи відпустки. Перед тим, як взяти тварину в дім, варто вирішити заздалегідь, чи є на кого залишити чотирилапого.

Адже роботу можна змінювати з часом чи, до прикладу, отримувати підвищення. Тому пошук помічника в разі виникнення подібних ситуацій", – це дуже важливо каже ветеринарка, грумерка Яна Коханюк.

Яна Коханюк з пацієнтом

зверніть увагу, що тварина повинна мати своє місце в домі

Також варто пам’ятати, що тварина може спати там, де їй подобається, а не де скажуть власники.

"Котам, до прикладу, потрібен простір у домі, вони люблять лазити по меблях і антресолях. Так не буває, що привів його в дім, випустив, і він не повинен нікуди ходити. Йому потрібні вертикальні поверхні для повноцінного життя", – каже Тетяна Шуляк.

Врахуйте те, що кожна тварина, як і людина, має свій темперамент і характер

До того як завести тварину, познайомтесь з нею. До прикладу, якщо берете собаку з притулку, зазначає Ярослава Коба, спершу погуляйте з ним кілька разів.

Ще краще робити це почергово з різними тваринами. Просто придивіться, як вони на вас реагують, чи вам комфортно разом.

Міла Кобзар з підопічним

Якщо вирішили взяти кота, то, за словами, директорки притулку "Kitty House" Міли Кобзар, спершу можна кілька разів приходити в притулок і хоча б побавитися з ним, поспостерігати за поведінкою.

Така опція доступна для того, щоб майбутні власники зрозуміли чи готові морально до такого кроку.

Також у притулку можна брати на перетримку кошенят до двох місяців або ж самих, або ж з мамою-кішкою. У такому віці ще рано робити щеплення і перебувати з іншими тваринами їм доволі небезпечно.

"Якщо за цей період людина вирішить залишити тварину собі, ми не маємо нічого проти", – додала Міла Кобзар.

Директорка притулку "Kitty House" з котом

Що повинна мати тварина в новому домі?

Якщо ви все ж таки зважите всі моменти та наважитеся прихистити тварину, до цього варто ретельно підготуватися і подбати, щоб у нього було все необхідне для повноцінного проживання в домі.

Що рекомендують придбати для тварини:

якісний корм

Ветеринари не рекомендують годувати тварин із загального столу. Щоб тварина була здоровою, харчування повинне бути збалансованим і корисним.

Тому перед тим, як кидати кістку собаці чи наливати молоко в миску кота, проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Дуже важливо, за словами директорки притулку "Kitty House" Міли Кобзар, правильно підібрати якісний корм. Не завжди той, що продають в супермаркетах, підійде для повноцінного харчування.

Придбайте миску для їжі та форму для води

У магазинах для тварин є великий вибір такого посуду. Пам’ятайте, його завжди потрібно буде тримати в чистоті.

Для кота купіть переноску, наповнювач для туалету і великий лоток для справляння потреб

Подбайте про підстилку для собак та про зручний нашийник для прогулянок

Якщо згадати про концепцію 5 свобод тварин, за словами зоопсихологині, то використання деяких нашийників порушують її пункти:

удавки (ринговки).

Ними можна поранити собаку під час прогулянки.

строгачі.

Це ті ж самі удавки, та вже з шипами всередині. Ними також можна завдати болю псові.

електрошокові.

Ці нашийники можуть лиш завдати болю тварині.

Чи можна тварину з вулиці чи притулку відразу приводити додому

Щоб перебування тварини у вашому домі було комфортним та безпечним, варто подбати про її здоров’я і комфорт. Не можна нехтувати і безпекою всіх членів сім’ї та інших домашніх улюбленців, якщо плануєте спільне проживання.

Що зробити перед тим, як привести тварину в дім:

покажіть її ветеринарові

Як що це тварина з вулиці, лікар повинен її оглянути та вакцинувати, зазначає Тетяна Шуляк. Адже профілактика інфекційних захворювань та сказу є дуже важливою. Також необхідно вивести глисти, обробити від бліх чи кліщів.

"Щоб не наражати інших домашніх улюбленців на небезпеку, якщо вони у вас є, нову тварину потрібно ізолювати від них на термін до 10 днів", – каже ветеринарка Яна Коханюк.

Ветеринарка Яна на прийомі

За її словами, карантин потрібен в будь-якому випадку. Зокрема, щоб тварина звикла до нової обстановки. Не варто також ігнорувати спалахи сказу.

Можна також залишити тварину у ветклініці на кілька днів на спостереження, якщо там є послуга денного стаціонару. Лікарі зможуть поспостерігати за ними, розповісти, яка вона за характером та дати рекомендації.

подбайте про стерилізацію

Кішок та собак (самок), за словами ветеринарки, краще стерилізувати до першої тічки у віці 6-8 місяців.

Котам-самцям процедуру рекомендують проводити у віці 8-10 місяців. Собакам – у 10 місяців - 1,5 року. Якщо пес великої породи, то стерилізувати його можна після двох років.

Ветеринарка на роботі

Як обрати "правильних" спеціалістів для тварини

професійний ветлікар

Щоб обрати дійсно фахового спеціаліста, можна обдзвонювати різних кандидатів і ставити їм уточнюючі питання, додає зоопсихологиня. Наприклад, чи толерують вони відрізання і вкорочування хвоста або вух у тварин.

"Якщо вони це роблять, не рекомендую співпрацювати. Можна поцікавитися, чи є у них окрема зона очікування для собак. Чи буде у власників 10 хв, щоб заспокоїти тварину перед медичними процедурами. Краще все дізнатися наперед, щоб зайвий раз тварину не травмувати", – наголошує Тетяна Шуляк.

Компетентний зоопсихолог

Зокрема, собаки часто мають набуті фобії, і через них можуть кусати людей. Тому в таких випадках потрібно йти за допомогою саме до цього спеціаліста.

Фаховий кінолог

Він потрібен для допомогти з виховання собак, навчанням різних умінь і навичок.

В Україні, за словами Тетяни Шуляк, є велика проблема з такими спеціалістами. Особливо якщо вони давно працюють у цій сфері.

"Не варто мати справу з тими, які використовують агресивну амуніцію, тобто шокові нашийники чи з шипами. Також якщо використовують метод покарання тварин", – каже зоопсихологиня.

Вона додає, що навіть кричати чи сварити тварину не можна, адже та все розуміє і переживає дискомфорт, який накопичується і проявиться певною проблемою. Собака, наприклад, може просто налякатися і мочитися під себе кілька років. Може і покусати людей.

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Тетяна Денисенко "Українська правда. Життя"



















































