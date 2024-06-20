Бронювання лише "умовне": Ляшко прокоментував мобілізацію медиків в Україні

Бронювання медиків від мобілізації в Україні є лише "умовним"

На час воєнного стану медики в Україні є військовозобов'язаними, але процес їхнього бронювання є лише "умовним".

Про це в інтерв’ю BBC Україна заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, керівники закладів регіонального рівня, які в підпорядкуванні обласної ради чи органів місцевого самоврядування, подають списки працівників для бронювання до військової адміністрації. Остання передає їх до Міноборони.

"Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі.

Це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність. Тому це процес постійний, і ми дивимося, як краще, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась", – каже Ляшко.

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Міністр додав, що якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє робочий процес, "МОЗ втручається".

"І, повірте, нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я", – зазначає Ляшко.

При цьому, якщо у ЗСУ виникає така необхідність, заброньовані працівники можуть бути "розброньовані".

"Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав.

Бо якщо у нас сьогодні військовий сектор буде страждати, то завтра не буде цивільного сектора. В країні війна", – резюмує міністр.

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