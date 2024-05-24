Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2025 році і як змінилися правила її оформлення?

ОНОВЛЕНО 30.01.25

У кінці грудня змінилися умови для оформлення відстрочки від мобілізації. Їх регулює постанова Кабміну №560.

Тепер деякі військовозобов'язані можуть продовжити відстрочку без участі ТЦК та СП, зʼявилися нові терміни розгляду заяв, а також встановили, протягом якого періоду відтермінування буде залишатися дійсним.

Хто може отримати відстрочку, і як має відбуватися процедура – розповідає "УП.Життя".

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Хто може отримати відстрочку від призову?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

особи з інвалідністю будь-якої групи та тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК;

чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, онкологією, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якщо у неї не встановлена інвалідність;

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду і немає інших родичів, які можуть за ними доглядати;

ті, хто мають дружину (чоловіка) особу з інвалідністю або його (її) батьків чи батьків дружини (чоловіка) з I чи II групою інвалідності. Умова – немає інших не військовозобов'язаних, які можуть утримувати батьків за законом;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з III групою інвалідності, якщо вона виникла внаслідок онкології, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів. Або ж якщо в неї (нього) онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

ті, хто доглядає за людиною з інвалідністю I чи II групи другого ступеня споріднення, якщо немає родичів першого ступеня, які можуть її доглядати. Можна отримати звільнення через догляд за людиною з інвалідністю третього ступеня споріднення, якщо у неї немає родичів другого ступеня, які могли б здійснювати догляд;

опікуни недієздатної людини;

чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати;

деякі держслужбовці;

деякі судді;

дипломатичні службовці;

заброньовані працівники;

студенти вишів, коледжів, профтехів та аспіранти, які навчаються за денною формою;

викладачі вишів та коледжів, вчителі та викладачі профтехів, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки, працівники наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни з Росією;

родичі (чоловік, дружина, син, донька, мати, рідні або неповнорідні брат чи сестра) людини, якій посмертно надали звання Героя України;

звільнені з російського полону.

Військовозобов'язані можуть отримати відстрочку через стан здоров'я, сімейні обставини, навчання чи роботу Mehaniq/depositphotos

Як оформити відстрочку від мобілізації

Якщо у військовозобов'язаного є підстави для отримання відстрочки, він має подати заяву на ім’я голови комісії районного або міського ТЦК. Потрібно звертатися саме до того центру комплектування, де ви стоїте на військовому обліку.

До заяви треба додати документи, які підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії. А також обовʼязково показати свій військово-обліковий документ. Підійде як паперовий, так і електронний ВОД.

Після цього заяву повинні одразу зареєструвати.

Заброньованим працівникам відстрочку мають оформити державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.

Чи отримає військовозобов'язаний відтермінування від служби, вирішує комісія, створена при ТЦК.

Вона вивчає заяву та документи, оцінює, чи законні підстави для відстрочки, за потреби готує запити до відповідних державних органів, щоб підтвердити право заявника на відтермінування, або використовує дані з реєстрів.

Комісія мусить ухвалити рішення про відстрочку протягом семи календарних днів після подачі заяви. Якщо вона надсилала додаткові запити до держорганів, то термін може продовжитися до 15 днів.

У період, коли комісія вже прийняла і розглядає заяву військовозобов'язаного, його не мають права мобілізувати.

За своїм рішенням комісія оформлює протокол. Після цього телефонує чоловіку або надсилає листа, де повідомляє про відмову або погодження відстрочки.

Якщо рішення позитивне, військовозобов'язаному видають довідку із зазначеним терміном відтермінування.

У випадку, коли чоловік не погоджується з висновком, може оскаржити його в суді.

Віднедавна студенти, люди з інвалідністю та багатодітні батьки можуть оформити відстрочку онлайн – через Резерв+. Для цього не доведеться завантажувати документи, які будуть підтверджувати право на відтермінування. Ці дані перевіряють через інші реєстри або бази даних, які взаємодіють із реєстром "Оберіг".

Якщо підстави для відстрочки зникнуть або її термін закінчиться, відтермінування автоматично скасується.

На який період дають відстрочку?

Термін відстрочки від призову на службу залежить від її підстав. До прикладу, вона стає недійсною, коли студент закінчує навчання. Або ж коли хтось із трьох дітей військовозобов'язаного досягає повноліття.

Однак на практиці термін відстрочки закінчується раніше і не може бути довшим за строк проведення мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення її встановлюють на 90 днів, а далі президент продовжує мобілізацію та воєнний стан своїм указом. Відповідно, відстрочка діє лише до цього моменту, а далі її доведеться оформлювати знову.

Для цього потрібно повторно подати заяву ТЦК із відповідними документами. Деякі центри комплектування дозволяють надсилати все це поштою, або ж обійтися лише заявою і не дублювати всі документи.

При цьому чіткі терміни відстрочки встановили для таких категорій:

людям з інвалідністю відтермінування надають одразу на весь термін їхньої інвалідності;

відстрочка для студентів та аспірантів дійсна протягом одного навчального семестру (але не довше ніж 6 місяців);

викладачі та вчителі можуть отримати відтермінування на цілий навчальний рік;

у тих, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до служби, відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у її висновку. Але не довше 12 місяців;

держпосадовцям та держслужбовцям надають відтермінування на період, поки вони працюють на відповідній посаді.

Періодично поновлювати відстрочку в центрах комплектування не доведеться тим категоріям військовозобов'язаних, які оформили її через Резерв+. Підстави для відтермінування у такому випадку будуть перевірятися автоматично.