Проходження ВЛК та перевірка рішень МСЕК: у МОЗ пояснили зміни в законі про мобілізацію

Закон про мобілізацію: що змінилося у медичній сфері

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили основні норми, передбачені законом №3633-ІХ про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, які стосуються медицини.

Він набуває чинності 18 травня – через місяць після дня, наступного за його публікацією. Президент України Володимир Зеленський підписав його 16 квітня.

Як змінилися норми, дотичні до медичної сфери?

У МОЗ зазначили, що усі громадяни обов’язково мають пройти медичний огляд, у межах якого комісія визначить, чи придатні вони нести військову службу.

Ті, хто раніше здобув психологічну та/або медичну освіту, мають можливість пройти військову службу за контрактом терміном на один рік.

Закон передбачає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у дистанційному форматі для тих військових, які лікуються за кордоном. Це робитимуть, аби з’ясувати, чи потребують вони тривалого лікування.

Крім того, уточнили категорії тих, хто має право на відстрочку. Це стосується:

людей з інвалідністю або тих, хто, згідно з висновком ВЛК, є тимчасово непридатним за станом здоров’я;

тих, хто доглядають за хворими членами своєї родини, якщо немає інших родичів або ж за батьками чоловіка чи дружини, якщо вони самі не можуть здійснювати про себе подбати;

тих, хто має чоловіка чи дружину з І, ІІ чи ІІІ групою інвалідності за умови, якщо вона набута внаслідок певних захворювань;

студентів, які здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній.

Українці мають пройти медогляд, де визначать, чи можуть вони нести військову службу AndreyPopov/Depositphotos

Також закон передбачає перевірку рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Це стосується чоловіків віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановили інвалідність II та III груп. Вони мають пройти медогляд повторно.

Виняток становлять ті, хто набув інвалідність:

у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань;

внаслідок поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту України;

внаслідок відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;

через онкологічне захворювання;

внаслідок інтелектуальних порушень чи психічних розладів;

у зв’язку з церебральним паралічем або іншим паралітичним синдромом чи причинами інвалідності з дитинства.

"Окремо наголошуємо, що чоловікам у віці 25-55 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно зʼявлятись на переогляд МСЕК НЕ потрібно", – зауважили у міністерстві.

Нагадаємо, люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації і можуть служити лише за власним бажанням, попередньо уклавши контракт із Збройними силами.