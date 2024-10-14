Науковці з'ясували, як спілкування між підлітками впливає на їхнє подальше життя

Вчені вважають, що на відчуття благополуччя в дорослому віці найбільше впливає схвалення від оточення

Схвалення від оточення у ранньому підлітковому віці найбільше впливає на відчуття благополуччя у дорослому віці, порівняно із іншими аспектами соціальної комунікації.

Також молоді люди частіше задоволеними своїм життям, якщо мали досвід близької дружби в пізньому підлітковому віці.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Frontiers in Developmental Psychology, пише MedicalExpress.

У ході роботи науковці вивчали особливості відносин 184 американських школярів у віці 13-14 років, згодом – у 17-18 років. Дослідники вивчали якісне сприйняття учасниками їхніх близьких дружніх відносин, сприйняття у суспільстві та романтичні симпатії.

Автори дослідження повторно опитали колишніх учасників, коли тим було від 28 до 30 років. Їх запитували, наскільки вони задоволені своїм фізичним, психічним здоров’ям, роботою, романтичною сферою та рівнем агресії.

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Дослідники виявили, що соціальне схвалення було найкращим показником благополуччя дорослих.

Підлітки, які вважали, що подобаються одноліткам, у молодому віці повідомляли про нижчий рівень соціальної тривожності та агресії, а також краще фізичне здоров’я, професійне і романтичне задоволення та відчуття соціальної залученості.

Виявилося, що симпатія в підлітковому віці не мала такого значного впливу на благополуччя дорослих.

Однак ще одним вагомим показником виявилися тісні дружні відносини у віці від 17 до 18 років. Цей аспект у поєднанні із соціальним схваленням у ранньому підлітковому віці здатний найбільш точно передбачити задоволеність життям дорослих, кажуть науковці.

Близька дружба пов’язана з нижчою соціальною тривожністю, відчуття романтичної незахищеності та більшим задоволенням роботою.

Вчені вважають, що в період раннього підліткового віку соціальне схвалення допомагало запобігти погіршенню здоров’я, викликаному стресом. Однак ця сфера згодом втратила свій вплив на фізичний стан.

Автори роботи зауважили, що під час навчання в школі учасники дослідження не мали досвіду пандемії COVID-19, що могло суттєво вплинути та їхнє майбутнє.

Крім того, висновки можуть мати певні обмеження, оскільки їх робили на основі слів учасників. Також результати демонструють середні значення, тобто соціальні зв’язки можуть мати відмінний вплив на кожного.

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"Я хочу, щоб підлітки знали, що вони не самотні. Бути підлітком у цьому світі непросто […] сподіваюся, що дорослі, які спілкуються з підлітками, замисляться над тим, щоб розповісти це дітям і не забувати про співчуття і розуміння", – сказала провідна авторка статті з Університету Арканзасу (США) Емілі Шах.

За її словами, дослідження звертає увагу на важливість того, щоб дорослі слідкували за соціальним життям дітей, знали їхніх друзів, зокрема в інтернеті, та охоче йшли на контакт із учителями.

"Батькам корисно не лише запитувати, хто друзі їхніх дітей-підлітків, а також цікавитися, наскільки вони почуваються соціально прийнятими", – додала Емілі Шах.

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