Таки на базарі. Вчені вкотре дослідили походження COVID-19

Дослідникам вдалося "вполювати" нові сліди походження коронавірусу. Вони підтвердили, що пандемія почалася на ринку тварин у місті Ухань, розташованому в центральному Китаї.

Раніше директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Врей заявляв, що пандемія COVID-19, ймовірно, поширилась через витік з лабораторії в Ухані. Утім Всесвітня організація охорони здоров’я назвала таку версію "вкрай малоймовірною". Тепер вчені мають нові дані, пише Nature.

Що кажуть попередні дослідження?

У дослідженнях, які проводили раніше, вчені використали геномні дані, які зібрали фахівці з Китайського центру з контролю та профілактики захворювань (China CDC) невдовзі після закриття ринку у січні 2020 року.

Впродовж кількох тижнів вони неодноразово відвідували ринок, щоб взяти мазки з кіосків, сміттєвих баків, туалетів, каналізаційних стоків, безпритульних тварин і покинутих заморожених продуктів тваринного походження. Вони містили велику кількість ДНК і РНК з різних джерел, які дослідники мали вивчити та впорядкувати.

Коли у квітні минулого року дослідники опублікували результати в журналі Nature, вони повідомили, що зразки з SARS-CoV-2 були взяті від диких тварин на ринку, зокрема єнотоподібних собак (Nyctereutes procyonoides), які можуть підхопити SARS-CoV-2 і поширювати вірус серед інших тварин.

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Утім команда зазначає, що тоді не було можливості встановити, що тварини були інфіковані SARS-CoV-2. Навіть якщо вони й були інфіковані, то могли підхопити інфекцію від людини, яка принесла вірус на ринок. Відтак роль ринку була тут незрозумілою.

Що виявили у ході останнього дослідження?

Тепер новий висновок вчених відрізняється.

В останньому дослідженні вчені використали більш складні геномні методи для ідентифікації видів, які, на їхню думку, є можливими "проміжними господарями" SARS-Cov-2.

Найбільш вірогідними "господарями" є єнотовидні собаки та пальмова цивета (Paguma larvata), які також можуть бути сприйнятливими до вірусу. Серед інших можливих "власників" – хрипкі бамбукові щури (Rhizomys pruinosus), амурський їжак (Erinaceus amurensis) і малайський дикобраз (Hystrix brachyura).

Але поки вченим не вдалося з’ясувати, чи можуть вони підхопити SARS-CoV-2 і поширювати інфекцію. За словами команди, мунтжак Рівза (Muntiacus reevesi) і гімалайський бабак (Marmota himalayana) також можуть бути переносниками вірусу, але з меншою ймовірністю.

Спільне розташування вірусного і генетичного матеріалів тварин "переконливо свідчить" про те, що тварини були інфіковані, каже Джіджі Гронвал, фахівець з біозахисту з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд (США).

Кажанів, від яких, ймовірно, походить "прабатько" SARS-CoV-2, не було виявлено в генетичних даних. Відсутність ДНК кажанів не дивує, каже Еліс Г'юз, біологиня з охорони природи з Університету Гонконгу, яка вивчає кажанів. Хоча їх часто вживають в їжу на півдні Китаю, але зазвичай не продають на місцевих ринках.

Автори дослідження Cell також стверджують, що різноманіття вірусів на ринку свідчить про те, що саме тут виникла пандемія. Зокрема, вони кажуть, що наявність двох ліній SARS-CoV-2 (відомих як A і B), які циркулюють на ринку, доводить те, що вірус двічі перейшов від тварин до людей.

Результати дослідження також дають можливість припустити, що єнотоподібні собаки на ринку Хуанань, ймовірно, були більш близькими "родичами" диких єнотоподібних собак, зібраних на інших ринках тієї самої провінції, і не так тісно пов'язані з домашніми тваринами, яких знайшли на півночі Китаю.

Це свідчить про те, що вони могли походити з центральної або південної частин країни. Найближчі відомі родичі SARS-CoV-2 були ізольовані від кажанів на півдні Китаю, в Лаосі, та інших країнах Південно-Східної Азії.

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