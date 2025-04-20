Не завжди були різноколірними: вчені знайшли спільного предка сучасних троянд

Дослідники провели аналіз геному сучасних різноколірних троянд і виявили, що всі вони походять від спільного предка – однопелюсткової квітки жовтого кольору.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Plants, інформує Phys.org.

Троянди становлять близько 30% продажів на ринку зрізаних квітів і є одними з найбільш поширених декоративних рослин. Раніше люди їх успішно одомашнили, аби адаптувати до естетичних уподобань різних епох.

Наразі у світі існує понад 150 видів троянд і більш як 35 тисяч їхніх сортів, які мають широкий діапазон частоти цвітіння, ароматів та кольорів. Однак останнім часом селекціонерам довелося змістити увагу з естетичних властивостей квітів до їхньої здатності переживати стресові фактори, як-от посухи та хвороби.

Корисним у цій справі вважають запозичення генетичних даних від сортів дикої троянди, які стійкі до захворювань, але разом із тим мають приємний аромат і не потребують догляду.

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Аби допомогти у виведенні нових сортів цієї квітки, команда вчених з Пекінського лісового університету (Китаю) проаналізувала 205 зразків понад 80 видів троянд. Автори роботи зауважують, що відібрані приклади рослин охоплюють 84% задокументованих видів троянд у флорі Китаю.

Науковці виділили та дослідили 707 онднокопійних геній квітки, що допомогло їм окреслити еволюційну та географічну історію квітів.

Аналіз показав, що спільним предком зразків, які досліджували, була жовта квітка з одним рядом пелюсток та листям, розділеним на сім листків. Однак пізніше через одомашнення та еволюцію в них з'явилися нові кольори, чіткі розділення на пелюстки та здатність цвісти гронами.

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Дослідження також допомогло виокремити новий погляд на широко поширену думку про те, що рід Rosa походить із Центральної Азії. Генетичні дані квіток показують, що двома головними центрами різноманітності троянд є північний захід Китаю, де ростуть жовті троянди з дрібним листям, та вологий південний захід, де поширений білий ароматний сорт.

Науковці підкреслюють, що результати роботи будуть корисними для подальшого розведення сучасних троянд за використання генів їхніх дикорослих "родичів".

Раніше дослідники виявили, що квіти можуть відчувати відбрацію від крил бджіл, щоб робити нектар солодшим.