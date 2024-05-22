Без "радянського присмаку": МОН показало, як виглядатимуть відбудовані українські школи
В Україні розробили проєкт трансформації шкіл, щоб перетворити їх у сучасні простори без радянських надбань.
Візуалізації показало Міністерство освіти та науки.
"Освітні простори повинні відображати підходи сучасної школи, культуру і цінності, які ми хочемо плекати в ній. Якщо ми декларуємо, що свобода для нас – цінність, то у школах ми також маємо давати цю свободу дітям.
Зміст і форма взаємопов’язані, тож наше завдання – послідовно трансформувати це комплексно", – заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
Близько 35% усіх шкіл в деокупованих областях України побудовані за 1 з 5 архітектурних типів будівель, що повторюються по всій території країни.
Тому для відбудови шкіл достатньо 5 концепцій. Вони базуються на формі будівлі – є типи О, С, Н, Н3 та Q.
Входи до шкіл типу О доповнять зонами відпочинку, прозорими входами та пандусами. У новій прибудові, виконаній зі скла та сталі, розмістять зал для проведення заходів.
У школах типу Q розширять загальні простори перед входом – це буде "серце" школи, де дітям буде комфортно та цікаво взаємодіяти.
Вхід до школи типу H3 "переїде" на центральну вісь споруди, щоб вона стала центром і соціальним "ядром" будівлі, таким чином об'єднуючи два крила.
Аналогічні зміни будуть й у школах типу Н. Вестибюль матиме надбудову з металу та скла, щоб поєднати обидва крила.
Замість плацу перед школами типу С планують висадити сад та створити простір для зустрічей.
"Школи майбутнього" відбудуть за таким принципом:
- Безбар’єрність
Безбар'єрний доступ до освіти – це, зокрема, про зручність у використанні шкільного простору для дітей молодших класів. Для них розміри стільців, парт та інших меблів будуть меншими, а полички – нижчими.
Також принцип безбар'єрності включатиме цифрові рішення, які дозволять кожному учню бути на зв’язку зі школою і класом дистанційно у разі хвороби чи за інших обставин.
- Безпека
У школах планують облаштувати якісні укриття, у яких можна не тільки перечекати тривогу, а й відпочити та відчути психологічну безпеку.
- Можливість впливати на простір
У класах, коридорах та майстернях школярі та вчителі зможуть малювати на стінах, змінювати температурні режими, впливати на освітлення, переставляти меблі під різні форми навчання тощо.
Для пілотного проєкту трансформації обрали п'ять шкіл – у Київській та Харківській областях, а також у Запоріжжі та Кривому Розі. Однак конкретних закладів наразі не називають з міркувань безпеки.
"Коли спільно з МОН ми почали працювати над стратегією трансформації освіти, то зрозуміли, що потрібно змінювати не тільки зміст та сенси освіти, але і трансформувати шкільні простори. Для мене цей проєкт – майбутнє України, до якого ми активно готуємось", – заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти науки та технологій Михайло Федоров.
У міністерстві додали, що вже створені проєкти трансформацій нададуть змогу швидко перетворювати навчальні заклади у звільнених регіонах на сучасні простори.
Проєкт реалізують Мінцифра, МОН, Big City Lab та Rebuild the Wonderful. Раніше ми детально писали, що передбачає трансформація шкіл і які нові рішення будуть впроваджуватися, аби позбутися радянського минулого.