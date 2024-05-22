Без "радянського присмаку": МОН показало, як виглядатимуть відбудовані українські школи

В Україні розробили проєкт трансформації шкіл, щоб перетворити їх у сучасні простори без радянських надбань.

Візуалізації показало Міністерство освіти та науки.

"Освітні простори повинні відображати підходи сучасної школи, культуру і цінності, які ми хочемо плекати в ній. Якщо ми декларуємо, що свобода для нас – цінність, то у школах ми також маємо давати цю свободу дітям.

Зміст і форма взаємопов’язані, тож наше завдання – послідовно трансформувати це комплексно", – заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Близько 35% усіх шкіл в деокупованих областях України побудовані за 1 з 5 архітектурних типів будівель, що повторюються по всій території країни.

Тому для відбудови шкіл достатньо 5 концепцій. Вони базуються на формі будівлі – є типи О, С, Н, Н3 та Q.

Входи до шкіл типу О доповнять зонами відпочинку, прозорими входами та пандусами. У новій прибудові, виконаній зі скла та сталі, розмістять зал для проведення заходів.

Візуалізація просторів у "школах майбутнього" Big City Lab

У школах типу Q розширять загальні простори перед входом – це буде "серце" школи, де дітям буде комфортно та цікаво взаємодіяти.

"Школи майбутнього" без радянських надбань Big City Lab

Вхід до школи типу H3 "переїде" на центральну вісь споруди, щоб вона стала центром і соціальним "ядром" будівлі, таким чином об'єднуючи два крила.

Як виглядатимуть коридори у "школах майбутнього" Big City Lab

Аналогічні зміни будуть й у школах типу Н. Вестибюль матиме надбудову з металу та скла, щоб поєднати обидва крила.

Коридори у "школах майбутнього" будуть дружніми просторами Big City Lab

Замість плацу перед школами типу С планують висадити сад та створити простір для зустрічей.

Уроки хімії можуть бути цікавими Big City Lab

"Школи майбутнього" відбудуть за таким принципом:

Безбар’єрність

Безбар'єрний доступ до освіти – це, зокрема, про зручність у використанні шкільного простору для дітей молодших класів. Для них розміри стільців, парт та інших меблів будуть меншими, а полички – нижчими.

Також принцип безбар'єрності включатиме цифрові рішення, які дозволять кожному учню бути на зв’язку зі школою і класом дистанційно у разі хвороби чи за інших обставин.

Безпека

У школах планують облаштувати якісні укриття, у яких можна не тільки перечекати тривогу, а й відпочити та відчути психологічну безпеку.

Можливість впливати на простір

У класах, коридорах та майстернях школярі та вчителі зможуть малювати на стінах, змінювати температурні режими, впливати на освітлення, переставляти меблі під різні форми навчання тощо.

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Для пілотного проєкту трансформації обрали п'ять шкіл – у Київській та Харківській областях, а також у Запоріжжі та Кривому Розі. Однак конкретних закладів наразі не називають з міркувань безпеки.

"Коли спільно з МОН ми почали працювати над стратегією трансформації освіти, то зрозуміли, що потрібно змінювати не тільки зміст та сенси освіти, але і трансформувати шкільні простори. Для мене цей проєкт – майбутнє України, до якого ми активно готуємось", – заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти науки та технологій Михайло Федоров.

У міністерстві додали, що вже створені проєкти трансформацій нададуть змогу швидко перетворювати навчальні заклади у звільнених регіонах на сучасні простори.

Проєкт реалізують Мінцифра, МОН, Big City Lab та Rebuild the Wonderful. Раніше ми детально писали, що передбачає трансформація шкіл і які нові рішення будуть впроваджуватися, аби позбутися радянського минулого.