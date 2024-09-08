Астронавти NASA показали вражаючі кадри орбітального сходу Сонця над Землею

Кадри створили, коли Міжнародна космічна станція проходила над Європою

Американський астронавт NASA Меттью Домінік створив уповільнене відео орбітального сходу Сонця з борту Міжнародної космічної станції.

Як повідомляють в організації, ролик створили, коли орбітальна лабораторія проходила над Європою.

Join us for an orbital sunrise 🌍



Astronaut @dominickmatthew captured this time-lapse from the @Space_Station as the orbiting laboratory passed over Europe. pic.twitter.com/gEsallJm09 — NASA (@NASA) September 5, 2024

На уповільнених кадрах можна побачити, як Сонце повільно сходить для цієї частини планети.

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Спершу за приладами МКС видніються вогні на Землі, а поблизу меж планети – яскраві зелено-сині лінії, злегка підсвічені світанком.

Через відносно погану освітленість на відео чітко простежується світло зірок та інші об’єкти галактики Чумацького шляху.

Згодом з правого боку на кадрах з’являються промені Сонця.

"Червоні та зелені відтінки полярного світла, а також міських вогнів разом із виглядом Чумацького шляху позаду космічної станції відбиваються від сонячних батарей службового модуля.

Сонячні батареї та сервісний модуль купаються у світлому горизонті, блакитнуватому від Сонця, яке ось-ось зійде", – описує явище автор відео Меттью Домінік.

Як розповідають у NASA, орбітальним сходом Сонця називають вигляд світанку, який можна побачити з космосу. Під час цього явища полярні мезосферні хмари утворюють світлі лінії, що простягаються вздовж обрисів планети.

Зазвичай підсвітлені хмари можна побачити в сутінках – після заходу Сонця за горизонт, коли поверхня Землі частково затемнена.

Інколи орбітальний рух МКС на деякий час стає майже паралельним термінатору – лінії, що відокремлює освітлену та неочвітлену частини Землі.

У таких випадках астронавти можуть стати свідками сяйва мезосферних хмар в інший час, крім сутінок.

Як розповідає астронавт Меттью Домінік, багато фото з Міжнародної космічної станції створені з модуля "Купол". Він додав, що це найулюбленіше місце космонавтів на борту.

Особливістю цієї частини дослідницької лабораторії є сім ілюмінаторів, розташованих по всьому периметру та згори модуля. Це дозволяє створити панорамний огляд поверхні Землі.

"Ми можемо визирати і спостерігати за нашою прекрасною Землею через сім ілюмінаторів. Я можу цілими днями говорити про це, що є однією з причин того, чому я роблю так багато знімків", – зізнався астронавт.

Нагадаємо, раніше Меттью Домінік створив відео надзвичайно яскравого зеленого спалаху над Землею, який спричинило входження метеора в атмосферу планети.