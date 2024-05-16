Як проходитиме НМТ-2024 у разі аварійних відключень світла? В УЦОЯО відповіли

В УЦОЯО розповіли, як проходитиме НМТ в умовах відключення світла

У разі аварійних відключень електроенергії під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ) порядок подальшого проведення тестування вирішуватиметься на місцях регіональними центрами.

Про це в коментарі "УП.Життя" повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Працюватимемо відповідно до визначених процедур. У разі відключень персонал тимчасового екзаменаційного центру контактує із регіональним центром, намагається з'ясувати питання і розв'язати проблему.

Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії", – зазначає вона.

Участь у додатковій сесії також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам потрібно буде написати відповідну заяву.

У МОН вже затвердили календар проведення основної та додаткової сесій тестування.

Нагадаємо, уже третій рік поспіль замість Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні проводитимуть національний мультипредметний тест. Це онлайн-тестування з чотирма блоками різних предметів, яке складають в один день. Такий формат ввели через безпекові умови, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення.

НМТ можна буде скласти не лише в Україні, а й за кордоном. Раніше ми публікували перелік країн, де проводитиметься тестування.

Раніше ми розповідали, коли, де та як буде проходити іспит і що потрібно знати вступникам.