У яких країнах можна буде скласти НМТ-2024? Список

Національний мультипредметний тест (НМТ) вже традиційно можна скласти не лише в Україні, а й за кордоном.



Уже підтверджено домовленості щодо проведення НМТ-2024 у 28 країнах, але їх може стати більше.



Відомий наразі перелік країн повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Зокрема, це:



Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Велика Британія

Грузія

Данія

Естонія

Італія

Канада

Латвія

Литва

Люксембург

Німеччина

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Словаччина

США

Туреччина

Угорщина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чехія

Швейцарія

Швеція.

Перемовини про проведення іспиту в Ірландії, Іспанії та Молдові ще тривають.

"Сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте", – кажуть у Центрі.

Основний період реєстрації розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно.

У цей період вступники, які планують проходити тестування за кордоном, зможуть вибрати найзручніший для доїзду населений пункт.

"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ може стати дещо більшим, ми не радимо зволікати з реєстрацією. Натомість просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто", – кажуть у Центрі.

Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, ви зможете змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий населений пункт до 15 квітня 2024 року включно. Про нові локації повідомлять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зауважимо, що за кордоном є обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Тому якщо місця у певному населеному пункті певної країни закінчаться, він стане недоступним для вибору.

Також деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткової сесії НМТ.

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В УЦОЯО кажуть, що НМТ за кордоном буде проведено так само, як і в Україні – у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де працюватимуть українськомовні педагоги.

"Вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості ー незалежно від того, де саме учасники їх проходитимуть", – запевняють у відомстві.

Нещодавно УЦОЯО підготував додатковий тренувальний варіант мультипредметного тесту для всіх, хто хоче складати його у 2024 році.

Нагадаємо, минулого року НМТ-2023 можна було скласти у 26 країнах.