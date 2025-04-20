Наслідують бійців УПА і роблять писанки: як військові цього року святкують Великдень

Уже 11-й рік українці відзначають Великдень не лише у церквах чи своїх домівках, а й на фронті.

Бійці смакують паски, а військові капелани освячують великодні кошики та моляться разом із побратимами.

З особливим символізмом до святкування Великодня цьогоріч підійшли військові 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

Військові відтворили фото повстанців УПА 1944 року, зроблені під час святкування Великодня в лісі.

"Ми давно виношували ідею комунікаційно доторкнутися до минулого та поєднати сучасну боротьбу з боротьбою УПА. Ми – ті, хто сьогодні продовжує їхню боротьбу. І як би не змінювались часи чи військова форма, суть одна – боротися за Незалежну Україну".

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Бійці нагадали, що на Великдень 1943 року упівці вперше складали "Присягу вояка УПА". Релігійне гасло "Христос Воскрес – Воістину Воскрес!" у ті роки набуло патріотичного змісту, трансформувавшись у "Христос Воскрес – Воскресне Україна!".

А підпільні великодні служби в лісах, на які намагалися запрошувати священників, часто проводив польовий командир через ризик облав НКВС.

"Великдень для упівців був символом початку нового року боротьби та особливо важливим періодом після часто важкої та голодної зимівлі у криївках", – нагадують у бригаді.

До речі, назва підрозділу "Чорний ліс" – не випадкова, а натхненна пам’яттю про тактичний відтинок УПА №22 (Станіславський) "Чорний Ліс".

Бригада "Чорний ліс" Бригада "Чорний ліс" Бригада "Чорний ліс" Бригада "Чорний ліс" Бригада "Чорний ліс" Бригада "Чорний ліс"

Воїни окремого штурмового батальйону "АРЕЙ" Української добровольчої армії також провели великодні обряди – сповідь, миропомазання, освячення пасок.

"Навіть у бою, серед окопів і тиші перед бурею, воїни шукають не лише перемоги – а й миру в душі.

Цей Великдень став нагадуванням: ми воюємо не лише за землю – ми воюємо за світло. І світло завжди знаходить шлях до кожного серця, навіть на фронті", – кажуть у підрозділі.

"Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА "Арей" УДА

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" відсвяткувала Великдень на лінії бойового зіткнення, але все одно знайшла час на дотримання великодніх традицій.

Цьогоріч один із воїнів створив особливу фронтову писанку, зобразивши на ній три символи: вінок – побажання благополуччя; стріли – древній символ перемоги; і квітку едельвейс – символ бригади.

10 ОГШБр "Едельвейс" 10 ОГШБр "Едельвейс" 10 ОГШБр "Едельвейс" 10 ОГШБр "Едельвейс" 10 ОГШБр "Едельвейс"

У 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді Великдень зустріли на позиціях.

"Для нас Великдень – не просто свято. Це нагадування, що світло завжди перемагає темряву. Так само, як Україна обов’язково переможе у цій війні.

Наші воїни зустрічають це свято на бойових позиціях, під вітром фронту, з вірою в серці, з любов’ю до рідної землі й турботою про кожного з вас. У ці святі дні Великодня серця мільйонів українців б’ються в унісон із тими, хто захищає нашу свободу", – пише бригада.

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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади поділилися великодніми світлинами просто з окопів.

"Паска, принесена здалеку, – це не просто смак дитинства чи спогад про дім. Це жест любові. Це тил, що тримає. Ми відчуваємо вашу підтримку в кожному шматочку, у кожному слові, в кожному жесті, що долинає з дому.

Великдень на війні – це свято не лише на честь перемоги життя, але й як символ нашої незламності. Ми тримаємо фронт, бо знаємо, що за нами – любов, віра і незламний дух тих, хто нас чекає", – написала бригада.

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Військові 40-ї окремої бригади берегової охорони також показали фото зі святкування.

"Сьогодні воїни 40 бригади берегової охорони зустрічають Великдень з вірою у Боже благословіння, мир і майбутнє України. Там, де кожен день – це бій за життя і свободу, їхній дух залишається незламним", – йдеться у дописі бригади.

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Українських християн привітали й підрозділи Національної поліції України, які перебувають на фронті – "Лють", КОРД, "Хижак", стрілецькі батальйони.

"Сьогодні ми тримаємо лінію оборони та стоїмо на захисті кожного, щоб у ваших домівках лунав дитячий сміх, горіли великодні свічки і панував спокій. Ми боремось за мирне майбутнє та за Україну, яка ніколи не скориться ворогу. Ми – сильна, вільна і нескорена нація, яка неодмінно здобуде Перемогу", – написали захисники.

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А Державна прикордонна служба України нагадала: Великдень – це не лише свято, а й час згадати тих, кого вже немає поруч.

"Нехай Господь благословляє нашу країну і народ! А також дає силу на переборення всіх негараздів. Помолимося за кожного, хто бореться за наш спокій у Великдень та всі наступні дні. Згадаймо тих героїв, які пішли у вічність. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – додали прикордонники.

Маркіян Лисейко/ДПСУ Маркіян Лисейко/ДПСУ Маркіян Лисейко/ДПСУ Маркіян Лисейко/ДПСУ Маркіян Лисейко/ДПСУ

Нагадаємо, торік захисники України також показували українцям "бойові" паски, писанки та "сюрпризи" для окупантів.