Писанки з-під Бахмута і паска в окопах: як військові святкують Великдень
Українці святкують уже третій Великдень в умовах повномасштабної війни. І наші захисники не забувають про великодні традиції.
Бійці 80-ї десантно-штурмової бригади, які виконують завдання під Бахмутом, показали, як створюють традиційні писанки на фронті.
"Сподіваюсь, всі хлопці живими-здоровими прийдуть додому і будуть розписувати писанки зі своїми сім’ями, діточками, вчити цього ремесла наші наступні покоління", – сказав один із бійців.
Із заходу України львівським десантникам передали кошики з домашніми смаколиками, які освятив військовий капелан. За його словами, це допомогло хлопцям відволіктися від бойових буднів, подумки повернутися додому і відчути Свято Воскресіння.
"Навіть будучи далеко від сімей та рідного дому, галицькі десантники дотримуються великодніх традицій. Вже не перший рік, в перервах між бойовими завданнями, вояки знаходять час для освячення пасок та великодніх кошиків.
Традиції та віра в буремному сьогоденні дають оборонцям України надію на перемогу та мирне майбутнє", – додали у 80-й бригаді ДШВ.
Десантники також розписали писанки напередодні Великодня та надіслали їх з Бахмутського напрямку до гарнізонного храму Петра і Павла у Львові.
У 63-й окремій механізованій бригаді показали, як розписують яйця на передовій. Для цього захисники взяли цибулеве лушпиння, пензлики та фарби.
"Ми готуємо великодні писанки в нетипових умовах, але вкладаємо в роботу душу", – написали у 63 ОМБр.
Третя окрема штурмова бригада також показала зворушливі фото, як бійці святкують Великдень.
"Наш Великдень на фронті. Сенс цього свята — перемога життя над смертю. Заради цього ми продовжуємо боротьбу. Боремось заради тих, хто з дня у день чекає нас вдома", – написали у 3ОШБр.
А прикордонники поділилися з українцями відео святкового застілля з лінії фронту: спочатку військові б’ють ворога, а потім крашанки.
Також українців привітав із Великоднем перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Вітаю із Великоднем усіх християн східного обряду!Віра надала сил Давиду побороти Голіафа, так і віра Українського народу надає нам сил у подоланні ворогів.Хай усі молитви будуть почуті та убережуть нас від зла.Христос Воскрес! Україна переможе!", – написав він і показав, як святкують поліціянти на фронті.
Нагадаємо, минулого року ми також показували, як бійці Нацгвардії та ЗСУ відзначають Воскресіння Христа і освячують святкові кошики.